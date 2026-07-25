Ley censura: CRT propone defensor de las audiencias “a modo”

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR) anunció que se realizará una consulta pública para los lineamientos generales que regulan el ejercicio y la protección de los derechos de las audiencias, llamada también Ley Censura, en ella se establece que el defensor no sería independiente lo que representaría una amenaza para la libertad de expresión.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Denuncian poca claridad en la consulta

Especialistas y medios consideran que el defensor de las audiencias “sería a modo” y estaría obligado a atender los requerimientos de la comisión, un defensor cuyas recomendaciones pueden ser modificadas o revocadas por el órgano administrativo y si no obedece puede sancionarlo y también la medio. Con ello, se pretende regular los contenidos y se limita la independencia editorial pues la autoridad decidiría cuando una información es veraz o falsa lo que representa un riesgo para la libertad de expresión.

Consulta reabre debate sobre la libertad de expresión

Del 27 de julio al 21 de agosto se llevará a cabo la consulta pública que en teoría buscaría la participación activa de audiencias, concesionarios, academia y organizaciones civiles.

Sin embargo, la implementación de la defensa de los usuarios se ha complicado pues los medios han argumentado que esta facultad regulatoria se interpreta como censura, por ello se presentaron controversias constitucionales para dirimir las aparentes invasiones de competencias entre instituciones públicas.

Cabe recordar que en 2017 se realizaron modificaciones al artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) de 2014 para “diferenciar claramente entre información noticiosa y la opinión del presentador”.

Para 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) restituyó al IFT la autoridad para imponer directrices que protejan a las audiencias y así la CRT asuma la regulación de los derechos de audiencias, lo que podría convertirse en una forma de censura a las telecomunicaciones y la radiodifusión en México.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.