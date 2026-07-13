¿Marina del Pilar colabora con el FBI? Filtran nuevos audios de la gobernadora de Baja California

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, enfrenta un nuevo escándalo luego de la difusión de nuevos audios donde estaría cerca de colaborar con los Estados Unidos (EUA) mediante el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

El periodista y colaborador de adn Noticias, Héctor De Mauleón, publicó una serie de grabaciones donde se escucharía a la integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) charlar con “intermediarios” (uno de ellos sería un asesor externo del FBI) de EUA, pero éste le confesaría que las agencias no buscaban acercamientos con ella.

“Las agencias de Estados Unidos ‘ahorita’ no quieren hablar con ella porque ‘sienten que han perdido el tiempo’”, relató el comunicador.

Horas más tarde, el Gobierno de Baja California confirmó la veracidad de los audios, los cuales serían parte de una conversación privada.

🚨 Confirma el Gobierno de Baja California que los audios de Marina del Pilar son reales



Afirma que son “fragmentos aislados” y dice que se encuentra “tranquila”



Como lo adelantamos aquí: al interior de Morena comenzó el “Sálvese quien pueda” pic.twitter.com/RlQUJrfnBT — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 13, 2026

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¿Qué confiesa Marina del Pilar en los nuevos audios difundidos por Héctor De Mauleón?

En uno de los audios de los que habla el periodista en su columna de El Universal se puede escuchar que a la mandataria local le niegan detalles sobre los posibles cargos en su contra; sin embargo, se plantea una conversación entre su abogado y una procuradora.

Asimismo, la gobernadora habría confesado que presuntamente ya habría tenido reuniones con el FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por petición de estas mismas.

“Yo he estado en las oficinas del FBI y ahí estuve platicando con el de la junta, luego nos volvimos a ver en México, agendamos. Luego, a través de mis abogados, nos volvimos a reunir en México, el otro día fui a San Diego, hace dos o tres semanas nos sentamos con todas las agencias, ahí estaban todos, también el Departamento de Justicia”, refirió.

No obstante, el intermediario sentenció que las agencias no buscan a personas investigadas, lo que llevó a la morenista a preguntar si sería extraditada.

Mariana del Pilar estaría dispuesta a hablar con la justicia de EUA

Pese a que públicamente negó buscar cualquier acuerdo “por lo oscurito” con las autoridades de EUA, en las nuevas grabaciones se escuchó a la gobernadora aceptar que podría hablar de las cosas que ella sabe.

“Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoya, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad”, habría referido.

Finalmente, De Mauleón cuestionó si Marina del Pilar tuvo una reunión en Tijuana con las autoridades de Estados Unidos o si las autoridades del país vecino se negaron al considerar que pierden el tiempo.

Conviene recordar que en mayo de 2025, el Gobierno de Estados Unidos revocó la visa la gobernadora, así como la de su exesposo Carlos Torres.

Gobierno de Baja California confirmó veracidad de los audios

Por medio de un comunicado, el gobierno local publicó un comunicado de prensa donde sentenció que la conversación existió y que se dio con personas que se presentaron como agentes o intermediarios.

“Estas personas plantearon distintos escenarios legales sin presentar documentos, identificaciones o requerimientos oficiales que respaldaran sus afirmaciones”, lo que habría provocado que Marina del Pilar pidiera que toda información se diera por los canales oficiales.

Asimismo, aseguraron que mantiene coordinación nacional e internacional para combatir a la delincuencia: “Marina del Pilar señaló que se encuentra tranquila y con plena disposición para aclarar cualquier situación que sea planteada formalmente por las autoridades competentes”.

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