Corte impide destitución e inhabilitación de Samuel García como gobernador de Nuevo León

La Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) emitió una suspensión que impide al Congreso de Nuevo León destituir e inhabilitar a Samuel García como gobernador; sin embargo, podrá continuar el juicio político contra el militante de Movimiento Ciudadano (MC).

Se trata de una medida que estará vigente mientras el pleno resuelve la controversia constitucional 386/2026 promovida por el Gobierno de Nuevo León como respuesta al proceso que se lleva a cabo en el legislativo local.

“Procede conceder la suspensión para que, sin suspender el procedimiento, no se ejecute ninguna determinación derivada del proceso de juicio político, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia constitucional” se pudo leer en la Lista Extraordinaria de Notificaciones de la Suprema Corte.

Lista Extraordinaria de Notificaciones de la SCJN La SCJN aceptó la controversia constitucional que presentó el Gobierno de Nuevo León (Captura de pantalla | SCJN)

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¿Por qué la SCJN impide la destitución de Samuel García como gobernador?

Con base en el documento oficial, máximo tribunal en el país advierte que una destitución o inhabilitación del gobernador de la entidad podría afectar el ejercicio de la administración pública.

“Con el otorgamiento de la suspensión (...) no se afectan la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, puesto que, únicamente se pretende preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y evitar se le cause un daño irreparable, respetando los principios básicos que rigen la vida política, social o económica del país”, se explicó.

Samuel García El gobernador de Nuevo León presumió el fallo de la SCJNG en sus redes sociales (Samuel García | IG)

Samuel García presume fallo de la SCJN en redes sociales

Momentos después de que se difundiera el documento oficial, el gobernador neoleonés utilizó sus redes sociales para presumir el fallo a favor de su persona y gobierno.

“Acaba de publica la SCJN la admisión y suspensión del juicio político”, refirió en una historia en Instagram; no obstante, tal como se pudo observar, el juicio no se suspende, sino que no se puede ejecutar ninguna determinación hasta que la Corte concluya el caso.

Juez concedió amparo al gobernador de Nuevo León

El fallo del Poder Judicial de la Federación se dio tan sólo unos días después de que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León otorgó una suspensión temporal al proceso que la Comisión Anticorrupción persigue contra el gobernador.

Dicha comisión del Congreso local se encuentra debatiendo una presunta triangulación de recursos públicos. Con el amparo dado a conocer el 11 de julio, el proceso de juicio puede continuar, pero no puede ser votado ni en esa instancia ni en el pleno.

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