En Michoacán avanza propuesta para sustituir policías locales por la Guardia Nacional

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, planteó reemplazar las corporaciones estatales y municipales por la Guardia Nacional.

La propuesta forma parte del debate sobre el fortalecimiento del modelo de seguridad en el país. Especialistas en seguridad consideran que la prioridad debe ser profesionalizar y fortalecer a las policías locales.

Analistas advierten que las corporaciones municipales y estatales son clave para atender los delitos del fuero común y mantener la proximidad con la ciudadanía.