Dictan prisión preventiva a Víctor Rodríguez, exdirector de PEMEX

Una juez de control impuso prisión preventiva oficiosa a Víctor Rodríguez Padilla, ex director de Pemex, acusado de violencia familiar y violencia vicaria en contra de su esposa, María Felicia Jiménez

En un comunicado señaló que de acuerdo con las indagatorias, en marzo de 2026 la víctima se encontraba con el imputado en un domicilio ubicado en el estado de Morelos, donde la habría agredido física y verbalmente tras una discusión.

Detienen a exdirector de Pemex en CDMX

Víctor Rodríguez Padilla, fue detenido en la Ciudad de México, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

De acuerdo con el documento, el exfuncionario fue arrestado a las 17:32 horas en la Calle Monte Alban en la alcaldía Benito Juárez. La policía ministerial la autoridad que efectuó la detención.

Acusan por violencia doméstica a exdirector de Pemex

En un video publicado en YouTube por una mujer que se identificó como María Felicia Jiménez, la esposa de Rodríguez, se observa al exdirector de la empresa estatal abusando violentamente de la mujer.

El material parece haber sido grabado por un sistema de videovigilancia en una sala y tiene una fecha y hora del 15 de marzo de 2026.

Rodríguez anunció su partida de Pemex el 14 de mayo asegurando que su salida estaba de acuerdo con un cronograma que él había establecido como condición para aceptar el puesto.

En las imágenes se ve a Rodríguez agarrando a una mujer por el cuello, tirándole del pelo, empujándola y sujetándola contra un sillón.

“Romper mi silencio significó perder mi trabajo, mi dinero, no tener dónde vivir y que me arrebataran a mis hijos, simplemente por su cercanía a las más altas esferas del poder: la presidencia, los gobernadores, los miembros del Congreso, los secretarios de Estado”, dice un comunicado que acompaña al video en YouTube.

Abren investigación en contra del exdirector de PEMEX

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que abrió una investigación por presuntos actos delictivos derivados de un video “en el que se observa un acto violento contra una mujer”.

Tras dejar Pemex en mayo, Rodríguez fue designado para dirigir otro instituto; sin embargo, nombramiento nunca se formalizó.

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