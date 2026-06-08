Con el 97% de las actas capturadas durante la mañana de este lunes 8 de junio, de acuerdo al PREP, Coahuila le dio una victoria total al Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 637 mil 32 votos, es decir, poco más del 50% de los sufragios que se emitieron en la jornada electoral del domingo

A un año de las elecciones intermedias en todo el país, esto representa una fuerte derrota para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y, específicamente, para Andy López Beltrán, quien era el encargado del territorio antes de hacerse a un lado para buscar ser candidato en 2027 y tener fuero.

#EleccionesCoahuila 🗳️ Se realizó la elección para renovar los curules del Congreso de Coahuila y el @PRI_Nacional defendió uno de sus últimos bastiones con éxito.

🎙️Carmen Sánchez (@Carmen_mx1) nos comparte detalles de la jornada y los resultados preliminares al momento… pic.twitter.com/pPNgq1WHa7 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 8, 2026

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Renuncia de Andy López Beltrán deja a Morena “sin gente” en Coahuila

Fue el pasado 26 de mayo cuando el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dejó la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación por Tabasco; sin embargo, su salida fue lapidaria para las aspiraciones de la 4T en la entidad del norte del país.

Y es que, desde que asumió un cargo en la cúpula de Morena, López Beltrán tenía como objetivo “arrebatar” el control de la entidad al PRI; una de las medidas que tomó fue conservar la alianza con el Partido del Trabajo (PT), aunque esto no funcionó.

De acuerdo a los votos capturados, el PT obtuvo 45 mil 23 sufragios (3.60% del total), mientras que Morena contabilizó 282 mil 224 votos (poco más del 22.58%); sin embargo, ni sumando ambas cuentas alcanzan al PRI, quien se quedaría con las 16 diputaciones por mayoría relativa.

Mientras que a Morena le tocarán algunos de los nueve curules que hay por representación proporcional.

Los escándalos ya golpean a Morena

La desconfianza de la población en las urnas no sólo es por Andy, sino que se le suman los escándalos de Morena en las últimas semanas, específicamente los señalamientos de 10 funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con el crimen organizado.

Aunado a La Barredora en Tabasco, los presuntos señalamientos contra los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, la supuesta corrupción de Adán Augusto López y el aumento en la inseguridad hacen que la población ya no crea en la 4T como lo hizo en 2018 cuando arribaron al poder.

Alito Morena asegura que el PRI “barrió” a los narcopolíticos y advierte otro golpe en 2027

Tras darse a conocer los primeros resultados de la jornada electoral, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, sentenció que el priismo “barrió” a los narcopolíticos de Coahuila.

“La sociedad coahuilense decidió con claridad seguir avanzando y cuidar un estado con oportunidades, con paz y con seguridad. Lo que se ha construido se defendió en las urnas con firmeza y con convicción, de la mano del PRI”, refirió en una conferencia de prensa y replicó en sus redes sociales.

Asimismo, calificó a su partido de ser “la verdadera” oposición en el país y dejó en claro que trabajarán para repetir el triunfo en 2027, pues sentenció que la gente está harta del actuar de la Cuarta Transformación.

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