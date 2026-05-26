El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Ricardo Anaya, denunció que la reforma contra la intervención extranjera impulsada por Morena atenta contra la democracia de la República Mexicana, pues considera que en varios de sus artículos se deja al libre criterio cuándo una elección tiene que ser anulada.

Anaya denunció que con esta reforma impulsada por el partido oficialista, se busca allanar el camino para el 2030 con la anulación de elecciones que resulten incómodas para Morena o que simplemente, pierdan por su falta de capacidad en los ocho años de gobierno que llevan en el país.

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¿Qué dijo Ricardo Anaya sobre la reforma a la intervención extranjera?

Fue tras la reunión de la Junta de Coordinación Política, que Ricardo Anaya brindó una serie de declaraciones sobre las iniciativas que comenzarán a discutirse a partir de este mismo martes 26 de mayo.

El panista señaló que la reforma contra la intervención extranjera es un “atraco a la nación”, pues denunció que “es una absoluta trampa para que Morena pueda anular literalmente la elección que se les pegue la gana”.

¿Qué dice la propuesta de ley contra la intervención extranjera en México?

De acuerdo con lo mencionado por el legislador, el proyecto de ley no sólo contempla la nulidad de elecciones en casos concretos de intervencionismo extranjero, sino que también Morena podrá anular cualquier votación por “cualquier individuo u organización” que consideren influyó en las votaciones.

En ese sentido, en caso de que el partido oficialista considere que medios de comunicación, personajes incómodos y críticos, personas que piensan diferente y demás, influyeron en la toma de decisiones de las votaciones, podrán anular las votaciones de forma casi inmediata.

Oposición votará en contra de la nueva reforma

Tras ello, el mismo Ricardo Anaya señaló que su bancada de oposición, votará en contra de la reforma que busca anular elecciones por intervencionismo del extranjero, el cual no quedó claro bajo qué fundamentos aplicaría.

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