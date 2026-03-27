La eutanasia en México está prohibida, pero se aplica la Ley de Voluntad Anticipada

La eutanasia es una práctica que se refiere a la intervención directa para provocar el fallecimiento de un paciente que lo ha solicitado de manera voluntaria y consciente y hay varios tipos:

Activa

Pasiva

Voluntaria

Involuntaria

Esta permitida en Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia. En México no es legal pero existe la Ley de Voluntad Anticipada que permite a los pacientes rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida.

