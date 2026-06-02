Este martes 02 de junio, Movimiento Ciudadano presentó una denuncia formal ante la Contraloría General de la Ciudad de México (CDMX) por el posible uso indebido de facultades y desvío de recursos públicos en las obras de señalización.

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Con la justificación de crear obras de balizamiento y señalética para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, parte del presupuesto se ha destinado a un “curita” que no arregla los imperfectos de la CDMX.

Quienes integramos Movimiento Ciudadano Ciudad de México, denunciamos a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, por el despilfarro de recursos públicos que se realizó en pintar de morado las calles de la ciudad para, días más tarde, volver a pintarlas de amarillo. Además de la… pic.twitter.com/dFMGz29vZK — Salomón Chertorivski (@Chertorivski) June 2, 2026

¿De qué acusa Movimiento Ciudadano al gobierno de CDMX?

Durante el Congreso Capitalino, Salomón Chertorivski denunció el despilfarro de presupuesto “jugando a las pinturitas” con el dinero de los chilangos en una ciudad que se está cayendo a pedazos.

El economista enfatizó que el Metro falla diariamente, el Tren Ligero apenas se ladeó y presenta problemas operativos, las calles se inundan con cada lluvia y los baches siguen sin repararse.

Lo que el gobierno ha hecho por la capital, resaltó el político, fue pintar de morado puentes y vialidades.

Con los 84.1 millones de pesos reportados, se pudieron rehabilitar kilómetros de calles, sustituir luminarias en colonias sin alumbrado, atender puntos críticos de inundación y dar mantenimiento real al Metro y al Tren Ligero, recalcó Salomón Chertorivski Woldenberg.

Asimismo recalcó que las intervenciones no tuvieron ni plan, ni fundamento jurídico, ni sustento técnico, ya que violaron la NOM-034-SCT2/SEDATU-2022 que habla sobre señalización y seguridad vial con el fin de proteger las vidas de las personas.

Además, cuando se les señaló el error, no lo corrigieron con transparencia, sino de madrugada esperando que nadie se diera cuenta.

El funcionario concluyó que no es la primera vez que el actual gobierno ignora los criterios de visibilidad en la vía pública con consecuencias fatales, pues recordó el caso de la trabajadora de la limpieza perdiera la vida luego de que sustituyeran sus uniformes fluorescentes por prendas de color guinda.