Grecia Quiroz dará la batalla contra la reforma electoral

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Congreso de Michoacán aprobó reforma electoral entre protestas; opositores acusan freno a candidaturas independientes.

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Por: Ximena Ochoa
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