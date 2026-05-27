Acusaciones contra Rocha Moya son creíbles y piden extradición; opina Hannia Novel

La encuesta reflejó la poca credibilidad que tienen los mexicanos hacia Rubén Rocha y las autoridades que lo defienden
El 28 y 29 de mayo se realizará la primera ronda de negociación en CDMX sobre temas de seguridad económicas y reglas de origen.
Ante la pregunta de si confía en las autoridades, la gobernadora de Chihuahua dijo estar tranquila y en paz.
Maru Campos denunció persecución política del Gobierno Federal y aseguró que los procesos en su contra carecen de pruebas.
Rubén Rocha Moya compareció ante la FGR en Culiacán y afirmó que colaborará con las investigaciones sobre presuntos sobornos.