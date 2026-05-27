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/Política/Nota

Acusaciones contra Rocha Moya son creíbles y piden extradición; opina Hannia Novel

Una encuesta realizada por Enkoll mostró que la población considera creíbles las acusaciones hechas por autoridades estadounidenses acerca de supuestos vínculos del gobernador con licencia con el grupo criminal “Los Chapitos”.

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Escrito por: Hannia Novell
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