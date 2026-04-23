Cero corrupción esencial para la inversión: Ronald Johnson

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, destacó la inversión extranjera destinada al proyecto Pacífico Mexinol, al considerar que representa una señal de confianza en el país y en el potencial de la cooperación económica entre ambas naciones.

Durante la ceremonia de la colocación de la primera piedra en Topolobampo, Sinaloa, indicó que este proyecto no solo acelera la integración energética y comercial de la región, sino que también refleja la confianza de ambas naciones en la cooperación bajo los gobiernos del presidente Donald Trump y su homóloga Claudia Sheinabum.

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Ante autoridades y representantes del sector energético, el diplomático dijo que ninguna empresa comprometerá recursos donde las reglas no son claras, donde no hay transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional.

“Para que esta inversión prospere, el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción. Sin estas condiciones, las inversiones no avanzan. Cuando existen, las empresas crecen y generan prosperidad para todos”, expresó.

“La inversión es como el agua: fluye cuando existen las condiciones adecuadas y desaparece cuando no las hay. Una cosa es clara: la inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción”, agregó.

“Si queremos que proyectos como este tengan éxito, la corrupción ni la extorsión deben tener cabida”, aseveró.

El republicano sostuvo que estas prácticas no sólo afectan la percepción de los inversionistas, sino que generan impactos concretos en la economía. “La corrupción no solo frena el progreso, lo distorsiona. Eleva costos, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados”, afirmó.

Inversión millonaria

El plan Pacífico Mexinol cuenta con una inversión de 3.3 mil millones de dólares para construcción y desarrollo, en lo que se espera que sea la planta de producción de metanol de ultra bajas emisiones más grandes en el mundo y que podría arrancar operaciones en 2029.

La planta Pacífico Mexinol forma parte de un proyecto impulsado por la empresa Transition Industries. Según la información pública del proyecto, la instalación tendría capacidad para producir alrededor de 6 mil 130 toneladas métricas de metanol al día, lo que equivale a cerca de 1.8 millones de toneladas métricas anuales de metanol azul.

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