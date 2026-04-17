Revelan corrupción en el etiqueda de alimentos y bebidas | adn noticias

Fue una iniciativa defendida y promovida por el gobierno como si se tratara de la defensa de la salud y se protegiera al consumidor; sin embargo, una reciente investigación reveló financiamiento extranjero y corrupción.

Las etiquetas en alimentos y bebidas supuestamente advierten al consumidor sobre riesgos a la salud, aunque todo se trató de un engaño.

El etiquetado se impulsó a partir de un esquema de corrupcion que inició en Estados Unidos y llegó hasta el gobierno federal mexicano.

Pagan millones al Poder del Consumidor por promover etiquetado

El periódico El Universal documentó que desde la fundación estadounidense Bloomberg Philantropies se pagaron alrededor de 300 millones de pesos a la organización mexicana El Poder del Consumidor, una de las principales impulsoras del etiquetado calórico de alimentos.

La misma fundación también financió, al menos hasta el 2024, al Instituto Nacional de Salud Pública con más de 24 millones 800 mil pesos como parte de un esquema para financiar supuestos estudios científicos a favor del etiquetado.

Sobornan a funcionarios para impulsar etiquetado

El medio documentó sobornos a funcionarios y exfuncionarios del gobierno federal, como Alfonso Guati Rojo, quien fue director general de normas de la Secretaría de Economía entre 2019 y 2022, encargada de la defensa del sistema de etiquetado frente a los amparos presentados por empresarios afectados por la nueva regla.

El diario presentó comprobantes fiscales emitidos por el despacho Guati Rojo Abogados SC, en favor de El Poder del Consumidor.

La firma del exfuncionario habría recibido más de un millón de pesos; a cambio realizó campañas de la organización no gubernamental para promover el etiquetado.

Finalmemte nada cambió, en México la obesidad sigue siendo un problema de salud pública que no se solicionó con etiquetas y que solo afectó a empresas.

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