PAN anuncia apertura total de candidaturas rumbo a 2027

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció la apertura total de sus candidaturas a la ciudadanía de cara a las elecciones de 2027, en un movimiento que busca redefinir su estrategia electoral y ampliar su base de participación política.

El anuncio fue encabezado por su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, durante un evento masivo en la Ciudad de México (CDMX) el pasado sábado 21 de marzo.

Ante simpatizantes reunidos en la Alameda del Sur, el líder panista aseguró que este nuevo modelo permitirá que cualquier persona interesada en competir por un cargo público pueda hacerlo sin necesidad de pertenecer al partido, marcando —dijo— un cambio de fondo en la vida interna del PAN.

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Así se podrá registrar la ciudadanía para ser candidatos del PAN

De acuerdo con el dirigente, el proceso de inscripción será abierto, sencillo y completamente digital. Los interesados deberán registrarse a través de la aplicación oficial del partido, donde podrán postularse al cargo de su interés.

Romero Herrera subrayó que, a diferencia de procesos anteriores, ninguna candidatura será definida por acuerdos internos o decisiones de cúpula. “La gente manda y la gente decide”, afirmó, al recalcar que el 100% de las postulaciones estarán en manos de la ciudadanía, "aquí no hay corcholatas".

PAN abre sus candidaturas a la ciudadanía

Acción Nacional informó que, hasta el momento, más de cinco mil personas ya se han inscrito en este esquema, lo que consideran una señal de interés ciudadano en participar directamente en la política.

PAN vs Morena: la apuesta en 2027

Durante su mensaje, el líder panista posicionó esta estrategia como el camino para recuperar competitividad frente a Morena, actualmente en el poder. Sostuvo que el objetivo es disputar las mayorías electorales y consolidarse como la principal fuerza de oposición.

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En ese contexto, también lanzó críticas al Gobierno Federal, al señalar problemas como inseguridad, corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado. Asimismo, hizo un llamado directo para que rompan cualquier nexo con estructuras ilícita.

Durante el evento, algunas personas que ya se registraron compartieron sus motivaciones para participar en política. Entre ellas, productores del campo, personal de salud y jóvenes, quienes coincidieron en la necesidad de que perfiles ciudadanos formen parte de la toma de decisiones públicas.

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