En medio de las tensiones que existen entre México y Estados Unidos (EUA) por los señalamientos contra integrantes de Morena y sus vínculos con el crimen organizado, el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rompió su promesa de silencio político para defender al partido oficialista.

A través de una carta emitida para el presidente de EUA, Donald Trump, el tabasqueño cuestionó que las formas cambiaron desde el primer mandato del norteamericano, reprobando fuertemente que actúe contra fuerzas del crimen organizado extranjeras tal y como lo ha hecho en Venezuela y dentro de México.

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¿Qué dijo AMLO sobre Donald Trump en su carta?

Dentro del texto de más de cuatro cuartillas, AMLO señaló que las acusaciones de narcoterrorismo en contra del crimen organizado en nuestro país y otras partes del continente, solo dan “carta abierta” para que el gobierno de EUA pueda actuar en contra de los cárteles y otras organizaciones.

Estas palabras llegan en medio de los nuevos señalamientos en contra de Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas y Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, políticos de Morena que de acuerdo con una investigación de Los Angeles Times, están siendo investigados por EUA por sus vínculos con el crimen organizado.

“Con el simple señalamiento de narcoterrorista o de representar a una supuesta amenaza para la seguridad de Estados Unidos, se cuenta con licencia para secuestrar, cazar ajusticiar de manera extraterritorial a cualquier persona sin pruebas”, se lee en la carta Andrés Manuel.

Por el bien de todos, que regrese el otro Trump.https://t.co/BHQVEInscT pic.twitter.com/U2T2se3X7G — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 4, 2026

Carta de AMLO llega tras acusaciones contra narcopolíticos de Morena

Es importante mencionar que la carta difundida por el expresidente de México, llega en medio de los señalamientos contra políticos de Morena acusados de tener vínculos con el crimen organizado, así como tras la primera audiencia del exsecretario de Seguridad de Sinaloa con Rubén Rocha Moya, Gerardo Mérida Sánchez.

Al momento, las autoridades de EUA han acusado directamente a nueve servidores públicos vinculados con Morena por tener nexos con el narcotráfico de nuestro país, lo cual incluso llevó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a ser acusado de narcotráfico.

AMLO cuestiona cambio de política de Trump

Más allá de defender a sus “hermanos políticos”, como Rocha Moya y Durazo Montaño, Andrés Manuel López Obrador cuestionó que Donald Trump haya cambiado su política internacional con acusaciones directas contra los malos manejos del Gobierno Mexicano en el presente gobierno.

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