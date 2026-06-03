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/Política/Video

Periodista Steve Fisher defiende su reportaje contra gobernadores morenistas

El comunicador habló en un espacio de adn Noticias y refirió sobre las presuntas investigaciones contra Alfonso Durazo y Américo Villarreal.

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Por: Ximena Ochoa
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