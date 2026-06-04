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Voraz incendio consume bodegas en las inmediaciones del Mercado de Jamaica de CDMX
/Política/Video

AMLO eleva tensión con EUA

El expresidente López Obrador acusó al gobierno de Donald Trump de actuar por “intereses políticos” en los señalamientos contra los narcopolíticos de Morena.

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Por: Ximena Ochoa
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