Alito Moreno condenó voto de la oposición a favor del nombramiento de Ernestina Godoy

Alejandro Moreno calificó como “simulación” el proceso para elegir a la nueva titular de la FGR.

Acusó que la decisión ya está tomada para que Ernestina Godoy sea nombrada fiscal

Señaló que hubo un “asalto” a la institución al retirar al fiscal anterior por investigaciones contra López Obrador y Morena

Afirmó que Morena mantiene vínculos con el crimen organizado y que el proceso carece de legitimidad

Advirtió que denunciarán nacional e internacionalmente cualquier persecución política por parte de la futura fiscal

