Alito Moreno condenó voto de la oposición a favor del nombramiento de Ernestina Godoy
Moreno acusa simulación en la elección de la nueva titular de la FGR y advierte que denunciará cualquier persecución política de la próxima fiscal.
Alejandro Moreno calificó como “simulación” el proceso para elegir a la nueva titular de la FGR.
- Acusó que la decisión ya está tomada para que Ernestina Godoy sea nombrada fiscal
- Señaló que hubo un “asalto” a la institución al retirar al fiscal anterior por investigaciones contra López Obrador y Morena
- Afirmó que Morena mantiene vínculos con el crimen organizado y que el proceso carece de legitimidad
- Advirtió que denunciarán nacional e internacionalmente cualquier persecución política por parte de la futura fiscal
