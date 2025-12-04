inklusion.png Sitio accesible
Alito Moreno condenó voto de la oposición a favor del nombramiento de Ernestina Godoy

Moreno acusa simulación en la elección de la nueva titular de la FGR y advierte que denunciará cualquier persecución política de la próxima fiscal.

Actualizado el 04 diciembre 2025 08:51hrs
Publicado por: Ximena Ochoa

Alejandro Moreno calificó como “simulación” el proceso para elegir a la nueva titular de la FGR.

  • Acusó que la decisión ya está tomada para que Ernestina Godoy sea nombrada fiscal
  • Señaló que hubo un “asalto” a la institución al retirar al fiscal anterior por investigaciones contra López Obrador y Morena
  • Afirmó que Morena mantiene vínculos con el crimen organizado y que el proceso carece de legitimidad
  • Advirtió que denunciarán nacional e internacionalmente cualquier persecución política por parte de la futura fiscal

