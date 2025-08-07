Otro morenista sin entrar a EUA; revocan la visa del alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim

El gobierno de Estados Unidos revocó la visa del presidente municipal de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim Nogales, integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

La información fue confirmada por el funcionario mediante un video en su cuenta de X, antes Twitter, en donde detalló el proceso que vivió este jueves 7 de agosto cuando se le notificó la decisión estadounidense.

Comunicado oficial | Les comparto este mensaje sobre un tema importante. Los invito a verlo y mantenerse informados. pic.twitter.com/zw8jWvSBtw — Juan Francisco Gim Nogales (@JGimNogales) August 8, 2025

¿Por qué revocaron la visa del alcalde de Nogales, Sonora?

Gim confirmó la revocación de su visa y afirmó que se trata de un proceso “estrictamente administrativo”.

“Hoy quiero hablarte con absoluta transparencia sobre la situación que se ha dado entorno a mi visa. Efectivamente, el gobierno de Estados Unidos ha tomado una medida respecto a mi situación migratoria, lo cual respeto”, explicó.

El alcalde enfatizó que no se le acusa de ningún delito: “Mantengo la tranquilidad y la conciencia en paz porque no se me calificó absolutamente de nada indebido, por eso sigo aquí. Estoy seguro de que el tiempo me dará la razón”.

Agregó que continúa trabajando con normalidad desde su oficina en el municipio sonorense , atendiendo temas importantes, incluso relacionados con seguridad binacional: “Nogales no se tiene que parar, mucho menos yo”, declaró.

EUA revoca VISA a gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y a su esposo Carlos Torres [VIDEO] EUA revoca visa a gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y su esposo Carlos Torres; la medida administrativa desata controversia política.

Otros políticos a los que les han revocado la visa

El caso del alcalde se suma al de otros funcionarios mexicanos afectados por decisiones similares, como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila , así como la de su esposo Carlos Torres —en ese momento se desempeñaba como coordinador de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Tijuana—.

Aunado a la mandataria está el alcalde de Puerto Peñasco, Sonora, Óscar Castro Castro, quien también pertenece al partido de la autodenominada Cuarta Transformación.

¿Quién es Juan Francisco Gim, el alcalde que se quedó sin visa?

Gim Nogales fue reelegido en su cargo en las pasadas elecciones del 2024 bajo la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT y PVEM), con más del 60% de los votos. Se convirtió en el primer alcalde de Nogales en lograr una segunda administración consecutiva.

Su nombre saltó a nivel nacional en junio de este año, luego de que generó controversia tras declarar en Fox News que apoyaba las deportaciones impulsadas por el gobierno estadounidense , afirmando que “Estados Unidos está limpiando la casa”.

Estas declaraciones, dadas en el contexto de violentas redadas contra migrantes, generaron críticas de organismos pro derechos humanos, así como de la opinión pública.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.