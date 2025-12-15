PAN toma tribuna del Congreso de CDMX con jalones; defienden Instituto de Transparencia

Durante la sesión ordinaria de este lunes, diputados del PAN tomaron la tribuna del Congreso de la Ciudad de México entre golpes y jalones, después de que los legisladores de Morena pretendían modificar el dictamen para eliminar el Instituto de Transparencia de la Constitución de la capital.

La diputada panista Daniela Álvarez dijo señaló que había un acuerdo que no se respetó, por lo que integrantes de la bancada blanquiazul rodearon la tribuna.

Inicialmente existía un dictamen en el que el nuevo órgano de transparencia sería tripartita, luego de que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales desaparecerá de la Constitución, pero al existir discrepancias, los diputados llegaron a los golpes.

Acusan a Morena de querer controlar el acceso a la información en CDMX

En la sesión ordinaria se discutía la extinción de InfoCDMX y la creación de nuevo órgano de transparencia que se integrará a la Contraloría Jurídica, situación que generó el conflicto ya que Morena había acordado que la nueva dependencia fuera un órgano colegiado y no uno que tuviera una sola persona al frente.

Fueron las legisladoras Yuriri Ayala, Claudia Pérez y Daniela Álvarez, quienes protagonizaron la pelea en el pleno y finalmente se reventó la sesión.

Daniela Álvarez Camacho acusó que Morena pretende que una sola persona decida quién tendrá derecho a la información en la Ciudad.

No vamos a permitir que se violente el derecho a la transparencia de la ciudadanía en México, que no vamos a permitir que se rompan acuerdos políticos cuando habíamos quedado en que el instituto de transparencia iba a ser tripartita

