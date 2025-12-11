Tribunal niega amparo a Emilio Lozoya

Un Tribunal Federal negó el amparo a Emilio Lozoya, quien buscaba frenar el proceso penal por el caso Agronitrogenados.

Lozoya alegaba que el pago parcial de Alonso Ancira por la reparación del daño debía beneficiarlo, pero el tribunal determinó que la reparación no está completa .

. El magistrado Ezequiel Altamirano sostuvo que la solidaridad entre coimputados no aplica si no se ha cubierto el total exigido por Pemex.

si no se ha cubierto el total exigido por Pemex. Ancira se comprometió a pagar 216 millones de dólare s, pero solo ha cubierto alrededor de 110 millones, por lo que el daño no está reparado.

s, pero solo ha cubierto alrededor de 110 millones, por lo que el daño no está reparado. La FGR acusa a Lozoya de recibir 3.4 millones de dólares en sobornos para facilitar la compra de la planta chatarra, operación por 275 millones de dólares.

