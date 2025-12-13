México y EUA llegan a acuerdo sobre Tratado de Aguas tras amenazas de aranceles

Luego de que el presidente de los Estados Unidos (EUA), Donald Trump, amenazara con la imposición de nuevos aranceles contra México por un supuesto incumplimiento en el Tratado de Aguas de 1944, ambos gobiernos anunciaron que se llegó a un acuerdo para fortalecer la gestión del suministro en la cuenca del Río Bravo.

A través de un comunicado conjunto difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México y el Departamento de Agricultura de EUA, se dieron a conocer los cinco puntos en relación a la distribución de agua entre las naciones.

Gobierno de México niega incumplimiento en Tratado de Aguas con EUA

Dentro del comunicado en el que se dio a conocer el acuerdo por el Tratado de Aguas , el Gobierno de México subrayó que no se han incumplido ni violado las disposiciones a diferencia de lo señalado por los altos funcionarios del gobierno norteamericano.

Se destacó que en un periodo “marcado por una sequía extraordinaria y sin precedentes”, han sido ambos países los que se han visto afectados por la distribución del suministro en las zonas fronterizas, apuntando que “México ha realizado entregas adicionales, siempre dentro del marco del Tratado”.

¿A qué acuerdos llegaron México y EUA sobre el Tratado de Aguas?

De acuerdo con el comunicado conjunto entre México y Estados Unidos, se logró un entendimiento sobre la gestión del suministro para el ciclo actual, así como el déficit del agua del ciclo anterior bajo el mismo tratado.

Por otro lado, se puntualizó en lo siguiente:

Ambos países reconocen la importancia crítica de las obligaciones de entrega bajo el Tratado de Aguas de 1944

México reafirma la intención de liberar 249.163 millones de metros cúbicos de agua para EUA con entregas iniciales en la semana del 15 de diciembre

Se revisaron acciones para cumplir con las obligaciones del Tratado, incluída la retribución oportuna del déficit excepcional del ciclo anterior

Ambos gobiernos coinciden en la importancia de continuar trabajando de forma cooperativa en el marco del mismo acuerdo

Trump amenaza a México con arancel del 5%

¿Qué es el Tratado de Aguas entre México y EUA?

Es importante señalar que el Tratado de Aguas firmado en 1944 entre México y Estados Unidos, establece la asignación del suministro de los ríos Tijuana, Colorado y Bravo desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México.

