En honor al alcalde asesinado de Uruapan, diputado impulsa “Ley Manzo” con blindaje a ediles y castigos severos
Diputado impulsa “Ley Manzo” en Michoacán con blindaje federal a ediles amenazados y castigos severos hasta 65 años por homicidio de autoridades.
- El diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla, del Movimiento del Sombrero, presentó la Ley Manzo en el Congreso de Michoacán para honrar al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, asesinado el 1 de noviembre de 2025 por el crimen organizado
- La iniciativa busca blindaje federal obligatorio y protección inmediata a ediles amenazados por el crimen organizado, activada con denuncia pública o oficio formal
- Propone penas severas de hasta 65 años de prisión por homicidio de alcaldes en Michoacán, agravando sanciones contra atacantes, incluyendo menores de edad juzgados como adultos en delitos graves
- Incluye facilitar trámites para portación de armas en legítima defensa y castigos a quienes encubran delincuentes o usen insignias falsas de seguridad, banderas defendidas por Carlos Manzo
- Como homenaje, establece el 1 de noviembre como día luctuoso con bandera a media asta e inscripción en letras doradas del nombre de Carlos Manzo en el muro del Congreso michoacano
- La Ley Manzo consta de 10 ejes para fortalecer seguridad de presidentes municipales y combatir redes de apoyo al crimen organizado en zonas de alto riesgo como Uruapan