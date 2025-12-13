En honor al alcalde asesinado de Uruapan, diputado impulsa “Ley Manzo” con blindaje a ediles y castigos severos

inklusion.png Sitio accesible
Diputado impulsa “Ley Manzo” en Michoacán con blindaje federal a ediles amenazados y castigos severos hasta 65 años por homicidio de autoridades.

Política

Por: Adriana Juárez Miranda

  • El diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla, del Movimiento del Sombrero, presentó la Ley Manzo en el Congreso de Michoacán para honrar al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, asesinado el 1 de noviembre de 2025 por el crimen organizado
  • La iniciativa busca blindaje federal obligatorio y protección inmediata a ediles amenazados por el crimen organizado, activada con denuncia pública o oficio formal
  • Propone penas severas de hasta 65 años de prisión por homicidio de alcaldes en Michoacán, agravando sanciones contra atacantes, incluyendo menores de edad juzgados como adultos en delitos graves
  • Incluye facilitar trámites para portación de armas en legítima defensa y castigos a quienes encubran delincuentes o usen insignias falsas de seguridad, banderas defendidas por Carlos Manzo
  • Como homenaje, establece el 1 de noviembre como día luctuoso con bandera a media asta e inscripción en letras doradas del nombre de Carlos Manzo en el muro del Congreso michoacano
  • La Ley Manzo consta de 10 ejes para fortalecer seguridad de presidentes municipales y combatir redes de apoyo al crimen organizado en zonas de alto riesgo como Uruapan
