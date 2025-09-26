Así formó su fortuna Hernán Bermúdez, alías el Comandante “H”
Hernán N, exsecretario de Seguridad de Tabasco, lideraba La Barredora y traficaba migrantes con apoyo de policías estatales.
Hernán N, exsecretario de Seguridad de Tabasco, lideraba La Barredora, grupo que presuntamente traficaba migrantes indocumentados a cambio de mil 200 pesos cada uno.
Suscríbete a
nuestro canal de WhatsApp
y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
- El grupo habría contado con apoyo de la policía estatal para que los migrantes pasaran inadvertidos por la entidad.
- Los principales operadores del grupo eran ‘Balú’ y ‘Chichirria’, quienes gestionaban el traslado y la logística de los migrantes.
- La ruta principal del tráfico era Chiapas → Tenosique → Jonuta → Centla → La Venta, Tabasco; parte de las ganancias iban a Hernán N.
- Hernán N también obtenía ingresos de narcomenudeo, venta de combustible ilegal, extorsión y secuestro; actualmente está en prisión preventiva en el penal del Altiplano.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.