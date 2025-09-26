Así formó su fortuna Hernán Bermúdez, alías el Comandante “H”

Hernán N, exsecretario de Seguridad de Tabasco, lideraba La Barredora, grupo que presuntamente traficaba migrantes indocumentados a cambio de mil 200 pesos cada uno.

El grupo habría contado con apoyo de la policía estatal para que los migrantes pasaran inadvertidos por la entidad.

para que los migrantes pasaran inadvertidos por la entidad. Los principales operadores del grupo eran ‘Balú’ y ‘Chichirria’, quienes gestionaban el traslado y la logística de los migrantes.

quienes gestionaban el traslado y la logística de los migrantes. La ruta principal del tráfico era Chiapas → Tenosique → Jonuta → Centla → La Venta, Tabasco; parte de las ganancias iban a Hernán N.

parte de las ganancias iban a Hernán N. Hernán N también obtenía ingresos de narcomenudeo, venta de combustible ilegal, extorsión y secuestro; actualmente está en prisión preventiva en el penal del Altiplano.

