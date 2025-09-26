inklusion.png Sitio accesible
Así formó su fortuna Hernán Bermúdez, alías el Comandante “H”

Hernán N, exsecretario de Seguridad de Tabasco, lideraba La Barredora y traficaba migrantes con apoyo de policías estatales.

Publicado por: Ximena Ochoa

Hernán N, exsecretario de Seguridad de Tabasco, lideraba La Barredora, grupo que presuntamente traficaba migrantes indocumentados a cambio de mil 200 pesos cada uno.

  • El grupo habría contado con apoyo de la policía estatal para que los migrantes pasaran inadvertidos por la entidad.
  • Los principales operadores del grupo eran ‘Balú’ y ‘Chichirria’, quienes gestionaban el traslado y la logística de los migrantes.
  • La ruta principal del tráfico era Chiapas → Tenosique → Jonuta → Centla → La Venta, Tabasco; parte de las ganancias iban a Hernán N.
  • Hernán N también obtenía ingresos de narcomenudeo, venta de combustible ilegal, extorsión y secuestro; actualmente está en prisión preventiva en el penal del Altiplano.

