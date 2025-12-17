Monreal advierte ascenso de la derecha en América Latina y manda mensaje a Morena

Ricardo Monreal advirtió que la división es el principal enemigo de los partidos de izquierda.

Señaló que en Latinoamérica la derecha ha avanzado tras fracturas internas de la izquierda.

tras fracturas internas de la izquierda. Puso como ejemplo a Bolivia , donde la división permitió el ascenso de la derecha.

, donde la división permitió el ascenso de la derecha. Llamó a Morena a evitar actitudes sectarias y mantener unidad rumbo a futuros procesos.

rumbo a futuros procesos. Alertó que la efervescencia de aspirantes puede generar fracturas si no hay reglas claras.

