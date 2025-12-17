inklusion.png Sitio accesible
Monreal advierte ascenso de la derecha en América Latina y manda mensaje a Morena

Ricardo Monreal llamó a Morena a evitar divisiones internas y mantener la unidad, tras advertir que la izquierda pierde poder cuando se fractura.

Política

Por:  Ximena Ochoa

Ricardo Monreal advirtió que la división es el principal enemigo de los partidos de izquierda.

  • Señaló que en Latinoamérica la derecha ha avanzado tras fracturas internas de la izquierda.
  • Puso como ejemplo a Bolivia, donde la división permitió el ascenso de la derecha.
  • Llamó a Morena a evitar actitudes sectarias y mantener unidad rumbo a futuros procesos.
  • Alertó que la efervescencia de aspirantes puede generar fracturas si no hay reglas claras.

