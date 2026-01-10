VIDEO: Humo alarma a vecinos de la Condesa por incendio en edificio habitacional

Un incendio en la Condesa se registró la tarde del sábado 10 de enero de 2026, alrededor de las 18:15 horas, en la intersección de Juan Escutia y Zamora, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX). El siniestro generó una columna de humo visible desde varios puntos de la zona.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal vial acudieron para atender la emergencia. Hasta el momento no existen reportes oficiales de personas lesionadas ni de daños estructurales mayores. Solo se difundió que atendieron a dos víctimas, una por crisis nerviosa y de la otra se desconoce el motivo.

Incendio en Condesa o Reforma, se ve impactante desde mi casa. Patrullas y ambulancias se acercan. ¿Alguien sabe qué pasó? #incendio #cdmx @JefeVulcanoCova @SSPCMexico pic.twitter.com/RN37YlU34h — Liz Basaldúa ✨ (@LiizBasaldua) January 11, 2026

Movilización de servicios de emergencia

Los bomberos confirmaron el reporte y desplegaron unidades para controlar el fuego. Videos difundidos muestran su llegada con sirenas activas y equipos de intervención.

La pronta respuesta evitó que el incendio se propagara a edificios contiguos, una situación crítica en una zona con alta densidad habitacional.

Afectaciones viales en la zona

El Centro de Orientación Vial alertó sobre la presencia de unidades de emergencia en el cruce, por lo que recomendó circular con precaución.

Se reportó un incendio en un edificio residencial o de departamentos en la zona, con presencia de humo visible desde edificios cercanos.|Redes sociales

La congestión afectó vías cercanas como Circuito Interior y Avenida Michoacán durante varios minutos.

Reacción ciudadana en redes sociales

Vecinos y usuarios reportaron humo denso visible desde colonias aledañas y expresaron preocupación por la magnitud del incidente.

Estos reportes permitieron alertar rápidamente a las autoridades y facilitar su llegada al punto exacto.

Investigación de causas y próximos reportes

Las autoridades aún no confirman el origen del fuego. Una posible acumulación de gas se mantiene como hipótesis no oficial.

Fuerte incendio en taller mecánico en Chilpancingo, Guerrero

Se espera que en las próximas horas se emita un informe con causas, daños y medidas preventivas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.