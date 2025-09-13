Adán Augusto López reaparece tras detención de Hernán Bermúdez; PAN exige investigar nexos criminales

La detención de Hernán Bermúdez Requena , alias Comandante H, presunto líder del grupo criminal La Barredora, desató una serie de exigencias de transparencia e investigación por parte de legisladores de oposición.

Entre ellos, el Partido Acción Nacional (PAN) pidió esclarecer posibles vínculos entre autoridades estatales y el crimen organizado. Ante ello, el senador morenista Adán Augusto López emitió un comunicado en el que aseguró estar dispuesto a colaborar con la justicia.

“Disposición plena” a la justicia, dice Adán Augusto

En el documento, López afirmó que desde un inicio ha impulsado que el caso se investigue “a fondo e imparcialmente” y que está dispuesto a comparecer cuando así lo requieran las autoridades.

No obstante, críticos del extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob) refieren que el texto no profundiza en las decisiones políticas que, durante su gestión como gobernador de Tabasco, permitieron que Bermúdez Requena permaneciera en posiciones de poder pese a señalamientos previos.

“Subrayó su disposición plena para comparecer ante las autoridades cuando así se lo requiera”, se lee en el comunicado.

Exigencias del PAN: transparencia y sanciones ejemplares

Por su parte, el PAN solicitó que la investigación no se limite a las conductas individuales del exfuncionario, sino que se extienda a toda la red de posibles cómplices en las administraciones estatal y federal.

También pidió:



Transparencia total en las decisiones que favorecieron su permanencia en el cargo

en las decisiones que favorecieron su permanencia en el cargo Protección a testigos, denunciantes y periodistas involucrados en el caso

involucrados en el caso Sanciones ejemplares, incluidas destituciones, inhabilitaciones y procesos penales

Detienen a Hernán Bermúdez en Paraguay

Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay en un operativo conjunto con autoridades mexicanas e internacionales, así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Omar García Harfuch .

Se encontraba escondido en una residencia de lujo en el barrio Surubi’i, en Mariano Roque Alonso, donde las autoridades hallaron dinero en efectivo, joyas, documentos falsos y otros bienes.

México busca extradición

La Fiscalía General de la República (FGR) ya inició el proceso para que Bermúdez sea trasladado a México, donde deberá responder por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Sobre él pesaba una orden de aprehensión en México por delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión, además de una ficha roja de Interpol.

