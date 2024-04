La función de Google para detectar una llamada spam y bloquearla; así la puedes activar

A diario miles de personas reciben llamadas telefónicas de números que no tienen registrados y que al descolgar, no responden y cuelgan inmediatamente. Estas llamadas de spam se han vuelto una molestia para los usuarios. Si estás harto de esta situación, te contamos cómo puedes librarte de las llamadas no deseadas o sospechosas en un móvil Android a través de una herramienta de Google.

En adn40 te explicaremos qué es y cómo funciona el identificador de llamadas y la protección contra el spam de Google, así lo podrás activar y estar tranquilo sobre que únicamente entrarán a tu celular las llamadas importantes.

Cómo activar identificador de llamadas de Google

Se trata de un filtro que hace de contestador automático para identificar a la persona que llama y cuál es el motivo de su llamada. Si alguien que no se encuentra en tu lista de contactos te llama o tú lo llamas, ese número de teléfono se envía a Google para identificar el nombre del identificador de llamadas de la empresa o determinar si la llamada es spam.

Cabe destacar que la opción solo está en celulares que tienen Android 6.0 o versiones posteriores del sistema operativo de Google. Activar el identificador de llamadas es un proceso rápido y sencillo, a continuación te explicamos paso a paso.

Abre la aplicación del «Teléfono» en tu dispositivo Presiona los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha de la pantalla Selecciona la opción «Configuración» Dentro de la configuración, elige la opción que dice «Identificador de Google» y activarla Activa la función «Ver ID de emisor y spam» para visualizar información detallada sobre las llamadas entrantes Para activar el bloqueador de llamadas spam, habilita la opción «Protección contra llamadas de spam»

Asimismo en este link encontrarás más detallado el proceso.

