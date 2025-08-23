Aparatoso accidente en carretera México Tuxpan deja varios heridos
Un autobús de pasajeros de la Línea Futura volcó en la carretera México Tuxpan, se reportan varios heridos; servicios de emergencia laboran en el lugar del accidente.
Un autobús de pasajeros de a Línea Futura volcó sobre la carretera México Tuxpan hoy 23 de agosto de 2025, el vehículo transportaba a más de 20 parejeros; los servicios de emergencia laboran en el lugar para rescatar a las personas que resultaron heridas.
Accidente en la carretera México - Tuxpan
De acuerdo con los primeros reportes de medios locales, el conductor del autobús perdió el control de la unidad y cayó al barranco de 15 metros de profundidad. Ante ello, los automovilistas que circulaban por la zona pidieron apoyo a los cuerpos de emergencia.
Atienden a heridos por accidente en carretera
Elementos de seguridad y paramédicos acudieron al lugar del accidente para brindar atención a los lesionados. Las víctimas fueron rescatadas del barranco con ayuda de equipos especiales.
Cierran carretera México Tuxpan por accidente
Mediante Facebook, el Gobierno Municipal de Huachinango emitió un aviso a los automovilistas para que eviten la zona pues el acceso a la carretera México Tuxpan a la altura de Finca Alegre se encuentra cerrado debido al accidente del autobús.
Carreteras con más accidentes viales
De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Transporte (
IMT
) las carreteras con mayor índice de siniestros registrados son:
- Puebla-Córdoba
- Coatzacoalcos-Villahermosa
- México-Cuernavaca, México-Querétaro y Reforma Agraria-Puerto Juárez
Mientras que la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular señala que las horas con mayor riesgo de accidentes son entre las 12:00 y las 19:00 horas pues la congestión y fatiga aumentan la posibilidad de accidentes y de las 00:00 a las 07:00 horas disminuye la visibilidad e incrementa la vulnerabilidad ante delitos.
Recomendaciones para viajes en carretera
- Programa tus traslados
- Revisa el estado de las carreteras y consulta mapas actualizados
- Evita conducir tramos de alto riesgo
- Mantén comunicación constante con tu familia
- Lleva agua, alimentos y un botiquín
- Revisa que tu vehículo esté en buen estado
- Respeta los límites de velocidad y señalización
