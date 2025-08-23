Aparatoso accidente en carretera México Tuxpan deja varios heridos

Un autobús de pasajeros de a Línea Futura volcó sobre la carretera México Tuxpan hoy 23 de agosto de 2025, el vehículo transportaba a más de 20 parejeros; los servicios de emergencia laboran en el lugar para rescatar a las personas que resultaron heridas.

Accidente en la carretera México - Tuxpan

De acuerdo con los primeros reportes de medios locales, el conductor del autobús perdió el control de la unidad y cayó al barranco de 15 metros de profundidad. Ante ello, los automovilistas que circulaban por la zona pidieron apoyo a los cuerpos de emergencia.

🚨#AlertaADN



Un camión de pasajeros cayó en un barranco en la carretera México-Tuxpan, en el municipio de Huauchinango, Puebla; aún se desconoce el número de heridos pic.twitter.com/e8dIGERdZd — adn40 (@adn40) August 23, 2025

Atienden a heridos por accidente en carretera

Elementos de seguridad y paramédicos acudieron al lugar del accidente para brindar atención a los lesionados. Las víctimas fueron rescatadas del barranco con ayuda de equipos especiales.

Cierran carretera México Tuxpan por accidente

Mediante Facebook, el Gobierno Municipal de Huachinango emitió un aviso a los automovilistas para que eviten la zona pues el acceso a la carretera México Tuxpan a la altura de Finca Alegre se encuentra cerrado debido al accidente del autobús.

Carreteras con más accidentes viales

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Transporte ( IMT ) las carreteras con mayor índice de siniestros registrados son:



Puebla-Córdoba

Coatzacoalcos-Villahermosa

México-Cuernavaca, México-Querétaro y Reforma Agraria-Puerto Juárez

Mientras que la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular señala que las horas con mayor riesgo de accidentes son entre las 12:00 y las 19:00 horas pues la congestión y fatiga aumentan la posibilidad de accidentes y de las 00:00 a las 07:00 horas disminuye la visibilidad e incrementa la vulnerabilidad ante delitos.

Recomendaciones para viajes en carretera

Programa tus traslados

Revisa el estado de las carreteras y consulta mapas actualizados

Evita conducir tramos de alto riesgo

Mantén comunicación constante con tu familia

Lleva agua, alimentos y un botiquín

Revisa que tu vehículo esté en buen estado

Respeta los límites de velocidad y señalización

