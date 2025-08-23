inklusion.png Sitio accesible
Aparatoso accidente en carretera México Tuxpan deja varios heridos

Un autobús de pasajeros de la Línea Futura volcó en la carretera México Tuxpan, se reportan varios heridos; servicios de emergencia laboran en el lugar del accidente.

23 agosto 2025
Escrito por: Itandehui Cervantes

Un autobús de pasajeros de a Línea Futura volcó sobre la carretera México Tuxpan hoy 23 de agosto de 2025, el vehículo transportaba a más de 20 parejeros; los servicios de emergencia laboran en el lugar para rescatar a las personas que resultaron heridas.

Accidente en la carretera México - Tuxpan

De acuerdo con los primeros reportes de medios locales, el conductor del autobús perdió el control de la unidad y cayó al barranco de 15 metros de profundidad. Ante ello, los automovilistas que circulaban por la zona pidieron apoyo a los cuerpos de emergencia.

Atienden a heridos por accidente en carretera

Elementos de seguridad y paramédicos acudieron al lugar del accidente para brindar atención a los lesionados. Las víctimas fueron rescatadas del barranco con ayuda de equipos especiales.

Carreteras peligrosas en México
Cierran carretera México Tuxpan por accidente

Mediante Facebook, el Gobierno Municipal de Huachinango emitió un aviso a los automovilistas para que eviten la zona pues el acceso a la carretera México Tuxpan a la altura de Finca Alegre se encuentra cerrado debido al accidente del autobús.

Carreteras con más accidentes viales

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Transporte ( IMT ) las carreteras con mayor índice de siniestros registrados son:

  • Puebla-Córdoba
  • Coatzacoalcos-Villahermosa
  • México-Cuernavaca, México-Querétaro y Reforma Agraria-Puerto Juárez

Mientras que la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular señala que las horas con mayor riesgo de accidentes son entre las 12:00 y las 19:00 horas pues la congestión y fatiga aumentan la posibilidad de accidentes y de las 00:00 a las 07:00 horas disminuye la visibilidad e incrementa la vulnerabilidad ante delitos.

VIDEO: Mortal accidente en la carretera Naucalpan-Toluca

[VIDEO] Se registró un mortal accidente en la carretera Naucalpan-Toluca, Estado de México, a la altura del kilómetro 16, luego de que un conductor perdiera el control.

Recomendaciones para viajes en carretera

  • Programa tus traslados
  • Revisa el estado de las carreteras y consulta mapas actualizados
  • Evita conducir tramos de alto riesgo
  • Mantén comunicación constante con tu familia
  • Lleva agua, alimentos y un botiquín
  • Revisa que tu vehículo esté en buen estado
  • Respeta los límites de velocidad y señalización

Puebla
Accidentes viales
