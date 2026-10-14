Tormenta “Trudy” se mantiene frente a las costas de Oaxaca y Guerrero; trayectoria EN VIVO

¿Seguirá las lluvias en México durante este miércoles 14 de octubre? Todo parece indicar que sí, ya que además del huracán Simón, en el Pacífico se formó la tormenta tropical Trudy frente a las costas de Oaxaca y Guerrero.

Trudy actualmente se localiza a 560 kilómetros al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, así como a 650 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero.

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Trayectoria EN VIVO de la tormenta “Trudy”

En adn Noticias te contamos cómo avanza la tormenta tropical Trudy:

Lluvias en México debido a la tormenta tropical “Trudy” durante este miércoles

Específicamente, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias en la Costa Chica de Guerrero, así como en la región Mixteca y Sierra Sur de Oaxaca.

Además, de rachas de viento de 15 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Puertos cerrados en México este miércoles 14 de octubre

Desde el pasado martes 13 de octubre, la Secretaría de Marina (Semar) informó el cierre de los puertos de Acapulco y Marqués, en Guerrero.

En las costas del Pacífico hay otros puertos cerrados, especialmente en el estado de Jalisco, Nayarit, Baja California, Baja California Sur y Sonora.

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