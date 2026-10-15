Hoy No Circula en jueves: los autos que se quedan en casa este 15 de octubre en CDMX y Edomex

¡Llegó la quincena! Y si no quieres perder todo tu dinero en una multa, entonces toma en cuenta que este jueves 15 de octubre sigue vigente el programa Hoy No Circula tanto en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

De acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), estos son los vehículos que se quedan en casa durante este día:

Engomado verde

Terminación de placa 1 y 2

Holograma 1 y 2

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este jueves 15 de octubre en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/og1CYG0nJY — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 15, 2026

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Multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX este jueves 15 de octubre

La medida restrictiva aplica desde las 05:00 hasta las 22:00 horas (tiempo del centro del país); no obstante, si incumples y circulas, te puedes hacer acreedor a una multa de más de tres mil pesos, aunque toma en cuenta que puede aumentar debido al arrastre y corralón.

Pese a esta situación, las autoridades del Valle de México dieron a conocer que hay automóviles exentos de la medida:

Holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico vigente

¿Habrá Doble Hoy No Circula en la CDMX durante este jueves?

Para que se habilite el Doble Hoy No Circula en la capital del país, primero la CAMe tiene que activar la Fase 1 o 2 de Contingencia Ambiental; sin embargo, la Dirección de Monitoreo Atmosférico informa que, durante las primeras horas de este jueves, el Índice de Aire y Salud es Bueno, por lo que el nivel de riesgo es bajo.

Sin embargo, esto puede cambiar a lo largo del día, por lo que las autoridades recomiendan estar al pendiente de las medidas.

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