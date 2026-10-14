“Simón” y “Trudy” provocan el cierre de puertos en el Pacífico mexicano hoy 14 de octubre

El huracán Simón y la tormenta tropical Trudy avanzan por las costas del Pacífico mexicano durante este miércoles 14 de octubre provocando fuertes lluvias, rachas de viento y dejando a su paso algunas inundaciones.
Debido a estas situaciones, la Secretaría de Marina (Semar) anunció el cierre de puertos principalmente en Nayarit, Baja California Sur y Sinaloa.
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Puertos cerrados en México hoy 14 de octubre
Estos son los puertos cerrados en las costas del océano Pacífico en México ante el paso de Trudy y Simón durante este miércoles:
Cerrado a todo tipo de embarcaciones
- Nayarit: San Blas
Cerrado a embarcaciones menores
- Baja California Sur: Santa Rosalia, La Paz, Los Barriles y Loreto
- Baja California: San Felipe
- Guerrero: Puerto Marqués y Acapulco
- Nayarit: Nuevo Vallarta y Chacala
- Oaxaca: Bahías de Huatulco
- Sinaloa: Teacapán y Mazatlán
- Sonora: Puerto Libertad y Bahía de Kino
Por otra parte, en las costas del golfo de México también está cerrado el puerto de Matamoros en Tamaulipas.
Autoridades activan protocolos ante lluvias provocados por “Simón” y “Trudy”
Por otro lado, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mantienen acciones preventivas y la activación de protocolos debido a los fenómenos meteorológicos que están en el país.
La principal vigilancia se mantendrá en las costas Jalisco y Nayarit por el paso de Simón, mientras que Oaxaca y Guerrero por Trudy.
Asimismo, exhortaron a la población a no cruzar por zonas inundadas, ríos o corrientes a pie o en vehículo.
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