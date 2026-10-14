“Simón” y “Trudy” provocan el cierre de puertos en el Pacífico mexicano hoy 14 de octubre

El huracán Simón y la tormenta tropical Trudy avanzan por las costas del Pacífico mexicano durante este miércoles 14 de octubre provocando fuertes lluvias, rachas de viento y dejando a su paso algunas inundaciones.

Debido a estas situaciones, la Secretaría de Marina (Semar) anunció el cierre de puertos principalmente en Nayarit, Baja California Sur y Sinaloa.

#MarinaTeInforma



El Huracán #Simón, categoría 2, se localiza a 253 km al suroeste de las Islas Marías, #Nayarit, y a 386 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Se desplaza hacia el suroeste a 6 km/h, con vientos sostenidos de 167 km/h, rachas de hasta 203 km/h… pic.twitter.com/0UWaQNTNAT — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 14, 2026

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Puertos cerrados en México hoy 14 de octubre

Estos son los puertos cerrados en las costas del océano Pacífico en México ante el paso de Trudy y Simón durante este miércoles:

Cerrado a todo tipo de embarcaciones

Nayarit: San Blas

Cerrado a embarcaciones menores

Baja California Sur : Santa Rosalia, La Paz, Los Barriles y Loreto

: Santa Rosalia, La Paz, Los Barriles y Loreto Baja California : San Felipe

: San Felipe Guerrero : Puerto Marqués y Acapulco

: Puerto Marqués y Acapulco Nayarit : Nuevo Vallarta y Chacala

: Nuevo Vallarta y Chacala Oaxaca : Bahías de Huatulco

: Bahías de Huatulco Sinaloa : Teacapán y Mazatlán

: Teacapán y Mazatlán Sonora: Puerto Libertad y Bahía de Kino

Por otra parte, en las costas del golfo de México también está cerrado el puerto de Matamoros en Tamaulipas.

Autoridades activan protocolos ante lluvias provocados por “Simón” y “Trudy”

Por otro lado, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mantienen acciones preventivas y la activación de protocolos debido a los fenómenos meteorológicos que están en el país.

La principal vigilancia se mantendrá en las costas Jalisco y Nayarit por el paso de Simón, mientras que Oaxaca y Guerrero por Trudy.

Asimismo, exhortaron a la población a no cruzar por zonas inundadas, ríos o corrientes a pie o en vehículo.

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