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“Simón” y “Trudy” provocan el cierre de puertos en el Pacífico mexicano hoy 14 de octubre

Las costas del Pacífico mexicano llevan un par de semanas con tormentas, fuertes rachas de viento e inundaciones debido a fenómenos naturales

2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

El huracán Simón y la tormenta tropical Trudy avanzan por las costas del Pacífico mexicano durante este miércoles 14 de octubre provocando fuertes lluvias, rachas de viento y dejando a su paso algunas inundaciones.

Debido a estas situaciones, la Secretaría de Marina (Semar) anunció el cierre de puertos principalmente en Nayarit, Baja California Sur y Sinaloa.

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Puertos cerrados en México hoy 14 de octubre

Estos son los puertos cerrados en las costas del océano Pacífico en México ante el paso de Trudy y Simón durante este miércoles:

Cerrado a todo tipo de embarcaciones

  • Nayarit: San Blas

Cerrado a embarcaciones menores

  • Baja California Sur: Santa Rosalia, La Paz, Los Barriles y Loreto
  • Baja California: San Felipe
  • Guerrero: Puerto Marqués y Acapulco
  • Nayarit: Nuevo Vallarta y Chacala
  • Oaxaca: Bahías de Huatulco
  • Sinaloa: Teacapán y Mazatlán
  • Sonora: Puerto Libertad y Bahía de Kino

Por otra parte, en las costas del golfo de México también está cerrado el puerto de Matamoros en Tamaulipas.

Autoridades activan protocolos ante lluvias provocados por “Simón” y “Trudy”

Por otro lado, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mantienen acciones preventivas y la activación de protocolos debido a los fenómenos meteorológicos que están en el país.

La principal vigilancia se mantendrá en las costas Jalisco y Nayarit por el paso de Simón, mientras que Oaxaca y Guerrero por Trudy.

Asimismo, exhortaron a la población a no cruzar por zonas inundadas, ríos o corrientes a pie o en vehículo.

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