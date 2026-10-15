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Accidente en carretera de Chiapas deja dos muertos; bloqueos provocan cierres hoy

Se registra cierre parcial y total en varias carreteras por accidentes; hay dos muertos en Cintalapa-Lázaro Cárdenas

1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Un fuerte accidente cobró la vida de dos personas en el tramo carretero Cintalapa-Lázaro Cárdenas, en Chiapas, confirmó Protección Civil, este jueves 15 de octubre.

El accidente se registró en el kilómetro 69, a la altura de la zona conocida como “Loma Colorada” y como consecuencia se reporta cierre parcial.

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¿Qué carreteras y autopistas tienen bloqueos?

Autopista México-Cuernavaca

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 29, dirección a Cuernavaca, por un tractocamión que presentó una falla mecánica.

Autopista Isla-Acayucan

Hay cierre parcial de circulación en la autopista Isla-Acayucan, a la altura del kilómetro 171, en dirección Isla, por una camioneta con falla mecánica.

Carretera Tulancingo-Tihuatlán

Se registra cierre parcial de circulación en la carretera Tulancingo-Tihuatlán, con dirección a Tulancingo, cerca del kilómetro 180+900, tras un accidente.

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