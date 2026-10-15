Un fuerte accidente cobró la vida de dos personas en el tramo carretero Cintalapa-Lázaro Cárdenas, en Chiapas, confirmó Protección Civil, este jueves 15 de octubre.
El accidente se registró en el kilómetro 69, a la altura de la zona conocida como “Loma Colorada” y como consecuencia se reporta cierre parcial.
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¿Qué carreteras y autopistas tienen bloqueos?
Autopista México-Cuernavaca
Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 29, dirección a Cuernavaca, por un tractocamión que presentó una falla mecánica.
Autopista Isla-Acayucan
Hay cierre parcial de circulación en la autopista Isla-Acayucan, a la altura del kilómetro 171, en dirección Isla, por una camioneta con falla mecánica.
Carretera Tulancingo-Tihuatlán
Se registra cierre parcial de circulación en la carretera Tulancingo-Tihuatlán, con dirección a Tulancingo, cerca del kilómetro 180+900, tras un accidente.
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