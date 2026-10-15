Un fuerte accidente cobró la vida de dos personas en el tramo carretero Cintalapa-Lázaro Cárdenas, en Chiapas, confirmó Protección Civil, este jueves 15 de octubre.

El accidente se registró en el kilómetro 69, a la altura de la zona conocida como “Loma Colorada” y como consecuencia se reporta cierre parcial.

🚧 Se reporta cierre parcial en el kilómetro 69 del tramo carretero Cintalapa–Lázaro Cárdenas, a la altura de la zona conocida como “Loma Colorada”, debido a un accidente vial.



🕊️ Lamentablemente, en estos hechos dos personas perdieron la vida en el lugar. — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) October 15, 2026

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¿Qué carreteras y autopistas tienen bloqueos?

Autopista México-Cuernavaca

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 29, dirección a Cuernavaca, por un tractocamión que presentó una falla mecánica.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoCuernavaca, km 29, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) October 15, 2026

Autopista Isla-Acayucan

Hay cierre parcial de circulación en la autopista Isla-Acayucan, a la altura del kilómetro 171, en dirección Isla, por una camioneta con falla mecánica.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Isla - Acayucan, km 171, dirección Isla. Reducción de carriles por atención de incidente (camioneta con falla mecánica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) October 15, 2026

Carretera Tulancingo-Tihuatlán

Se registra cierre parcial de circulación en la carretera Tulancingo-Tihuatlán, con dirección a Tulancingo, cerca del kilómetro 180+900, tras un accidente.

#Tomeprecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del Km. 180+900 de la carretera Tulancingo-Tihuatlán, con dirección a Tulancingo. Atienda Indicación vial. pic.twitter.com/qKdJHoBl3m — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 15, 2026

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