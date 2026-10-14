Feria de Pachuca 2026: el transporte nocturno de 10 pesos en Hidalgo que funciona hasta las 3 de la mañana en su última semana

Cada año, la Feria de San Francisco reúne a familias y visitantes entre antojitos, juegos mecánicos, artesanías y conciertos. Una tradición que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las celebraciones más queridas de Pachuca.
Y para quienes quieran disfrutar de los últimos espectáculos sin preocuparse por el regreso, la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo (Semot) mantiene un servicio nocturno de $10 pesos, que funciona hasta las 3:00 de la mañana.
El operativo concluirá el domingo 18 de octubre e incluye paradas especiales del Tuzobús, ajustes en algunas rutas y bases temporales de taxis cerca del recinto ferial.
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¿Dónde tomar las vagonetas nocturnas de 10 pesos?
El Servicio Especial Nocturno conecta el Cetram Téllez con el Centro Histórico de Pachuca, con viajes de ida y vuelta durante la madrugada.
De acuerdo con la Semot, estas son las condiciones:
- Horario: de 23:00 a 03:00 horas
- Tarifa: $10 pesos por viaje
- Paradas: a la altura de las estaciones del Transporte Metropolitano
- Recorrido: Cetram Téllez-Centro Histórico y viceversa, por el carril lateral derecho
Las vagonetas no ingresan directamente al recinto ferial, así que conviene ubicar dónde abordarlas. Además, la cantidad de unidades puede ajustarse según la demanda de pasajeros.
Tuzobús, transporte colectivo y taxis: cómo organizar tu regreso
Según información oficial, durante la feria todos los servicios Exprés de la Línea Troncal del Tuzobús realizarán ascensos y descensos en las estaciones Vicente Segura y Juan C. Doria, de las 18:00 a las 23:00 horas.
También habrá desvíos en las rutas alimentadoras 08 Los Tuzos/Juan C. Doria y 12 Magisterio/Juan C. Doria a partir de las 18:00 horas.
Mientras tanto, las rutas de transporte colectivo 72 PCH C y 09 PCH C funcionarán desde el inicio de operaciones hasta las 23:59 horas, de lunes a domingo.
Eso sí, los recorridos podrían modificarse por cierres viales, especialmente en el tramo frente al recinto ferial, entre el Oxxo y el bulevar Felipe Ángeles.
Para los que prefieran regresar en taxi, habrá dos puntos temporales, disponibles desde las 17:00 horas hasta el cierre del evento:
- Base: bulevar Felipe Ángeles, a la altura del puente de Vicente Segura, frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado
- Lanzadera: avenida Nuevo Pachuca, junto a la Subestación de Bomberos
Los taxis participantes deberán portar un distintivo provisional y contar con seguro y licencia vigentes.
¿Tuviste algún problema con el transporte? Así puedes reportarlo
La Semot mantendrá personal de supervisión afuera de la feria desde las 19:00 horas, además de un módulo de orientación.
Si detectas alguna irregularidad, puedes comunicarte a estos números:
- Tuzobús: 771 133 3602
- Transporte convencional y taxis: 800 503 2002 o 771 526 1284
¿Qué conciertos quedan en la última semana de la Feria de Pachuca?
La fiesta todavía tiene cinco noches de música en el Teatro del Pueblo, también conocido como Mega Domo de las Estrellas, donde los espectáculos están incluidos en la entrada general de $60 pesos.
Según la cartelera oficial, estas son las últimas presentaciones:
- 14 de octubre: Guerra Sonidera, con Los JRS y La Changa
- 15 de octubre: Moenia y La Santísima Voladora
- 16 de octubre: Matute
- 17 de octubre: Kumbia Kings
- 18 de octubre: La Arrolladora Banda El Limón
Por su parte, el Palenque recibirá a:
- 14 y 15 de octubre: Julión Álvarez
- 16 y 17 de octubre: Grupo Firme
- 18 de octubre: Jorge Medina y Josi Cuen
A diferencia del Teatro del Pueblo, estas presentaciones requieren boleto adicional, sujeto a disponibilidad.
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