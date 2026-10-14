Feria de Pachuca 2026: el transporte nocturno de 10 pesos en Hidalgo que funciona hasta las 3 de la mañana en su última semana

Cada año, la Feria de San Francisco reúne a familias y visitantes entre antojitos, juegos mecánicos, artesanías y conciertos. Una tradición que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las celebraciones más queridas de Pachuca.

Y para quienes quieran disfrutar de los últimos espectáculos sin preocuparse por el regreso, la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo (Semot) mantiene un servicio nocturno de $10 pesos, que funciona hasta las 3:00 de la mañana.

El operativo concluirá el domingo 18 de octubre e incluye paradas especiales del Tuzobús, ajustes en algunas rutas y bases temporales de taxis cerca del recinto ferial.

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¿Dónde tomar las vagonetas nocturnas de 10 pesos?

El Servicio Especial Nocturno conecta el Cetram Téllez con el Centro Histórico de Pachuca, con viajes de ida y vuelta durante la madrugada.

De acuerdo con la Semot, estas son las condiciones:

Horario: de 23:00 a 03:00 horas

de 23:00 a 03:00 horas Tarifa: $10 pesos por viaje

$10 pesos por viaje Paradas: a la altura de las estaciones del Transporte Metropolitano

a la altura de las estaciones del Transporte Metropolitano Recorrido: Cetram Téllez-Centro Histórico y viceversa, por el carril lateral derecho

Las vagonetas no ingresan directamente al recinto ferial, así que conviene ubicar dónde abordarlas. Además, la cantidad de unidades puede ajustarse según la demanda de pasajeros.

Última semana de la Feria San Francisco Pachuca Hidalgo 2026



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Tuzobús, transporte colectivo y taxis: cómo organizar tu regreso

Según información oficial, durante la feria todos los servicios Exprés de la Línea Troncal del Tuzobús realizarán ascensos y descensos en las estaciones Vicente Segura y Juan C. Doria, de las 18:00 a las 23:00 horas.

También habrá desvíos en las rutas alimentadoras 08 Los Tuzos/Juan C. Doria y 12 Magisterio/Juan C. Doria a partir de las 18:00 horas.

Mientras tanto, las rutas de transporte colectivo 72 PCH C y 09 PCH C funcionarán desde el inicio de operaciones hasta las 23:59 horas, de lunes a domingo.

Eso sí, los recorridos podrían modificarse por cierres viales, especialmente en el tramo frente al recinto ferial, entre el Oxxo y el bulevar Felipe Ángeles.

Para los que prefieran regresar en taxi, habrá dos puntos temporales, disponibles desde las 17:00 horas hasta el cierre del evento:

Base: bulevar Felipe Ángeles, a la altura del puente de Vicente Segura, frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado

bulevar Felipe Ángeles, a la altura del puente de Vicente Segura, frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado Lanzadera: avenida Nuevo Pachuca, junto a la Subestación de Bomberos

Los taxis participantes deberán portar un distintivo provisional y contar con seguro y licencia vigentes.

¿Tuviste algún problema con el transporte? Así puedes reportarlo

La Semot mantendrá personal de supervisión afuera de la feria desde las 19:00 horas, además de un módulo de orientación.

Si detectas alguna irregularidad, puedes comunicarte a estos números:

Tuzobús: 771 133 3602

771 133 3602 Transporte convencional y taxis: 800 503 2002 o 771 526 1284

¿Qué conciertos quedan en la última semana de la Feria de Pachuca?

La fiesta todavía tiene cinco noches de música en el Teatro del Pueblo, también conocido como Mega Domo de las Estrellas, donde los espectáculos están incluidos en la entrada general de $60 pesos.

Según la cartelera oficial, estas son las últimas presentaciones:

14 de octubre: Guerra Sonidera, con Los JRS y La Changa

Guerra Sonidera, con Los JRS y La Changa 15 de octubre: Moenia y La Santísima Voladora

Moenia y La Santísima Voladora 16 de octubre: Matute

Matute 17 de octubre: Kumbia Kings

Kumbia Kings 18 de octubre: La Arrolladora Banda El Limón

Por su parte, el Palenque recibirá a:

14 y 15 de octubre: Julión Álvarez

Julión Álvarez 16 y 17 de octubre: Grupo Firme

Grupo Firme 18 de octubre: Jorge Medina y Josi Cuen

A diferencia del Teatro del Pueblo, estas presentaciones requieren boleto adicional, sujeto a disponibilidad.

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