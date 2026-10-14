Cabañas con aguas termales en Hidalgo para el frío: cuánto cuesta la noche con entrada al balneario incluida

Imagina despertar entre montañas, sentir el aire fresco de la mañana y comenzar el día sumergido en una alberca de agua caliente. En Hidalgo, este pequeño refugio del frío es posible, con cabañas rodeadas de naturaleza y hospedajes desde $1,500 por noche a través de 3 diferentes lugares.

Lo mejor es que algunos alojamientos incluyen entrada al balneario durante la estancia. Ya sea para una escapada en pareja, un viaje familiar o un fin de semana de aventura, estos tres rincones tienen algo especial que ofrecer, con precios publicados en sus sitios oficiales.

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Bosque de las Ánimas: una escapada romántica entre árboles y aguas termales

Si sueñas con unos días de tranquilidad, Bosque de las Ánimas, en San Miguel Caltepantla, Tecozautla, tiene ese encanto de los lugares escondidos entre árboles. Aquí puedes pasar la tarde en el jacuzzi, disfrutar de las albercas termales y terminar el día en una acogedora cabaña rústica.

Además, según su página oficial, el hospedaje incluye la entrada al balneario. Los precios por noche son:

2 personas: $1,500

$1,500 3 personas: $1,900

$1,900 4 personas: $2,600

$2,600 8 personas: $5,000

$5,000 12 personas: $6,500

Las cabañas tienen baño, sala y cocina equipada. También encontrarás toboganes, glamping y zona de campamento, por si prefieres compartir la experiencia con amigos o familia.

Reservaciones: 55 2770 2324. Conviene llamar con una semana de anticipación y confirmar los días de apertura.

Te-Pathé: diversión en familia y una noche para seguir descansando

Para quienes disfrutan combinar descanso y adrenalina, Te-Pathé, en Ixmiquilpan, propone un fin de semana entre albercas de olas, grandes toboganes, áreas infantiles y un río lento donde puedes dejarte llevar por la corriente.

Después de tanta diversión, el complejo ofrece cabañas y habitaciones de hotel, además de una alberca exclusiva para huéspedes del hotel.

De acuerdo con sus tarifas oficiales de 2026, estos son los precios por noche:

Habitación sencilla: $1,700

$1,700 Habitación doble o premium: $2,500

$2,500 Cabaña: $2,800

$2,800 Habitación doble king y queen: $3,000

$3,000 Habitación doble king: $3,400

$3,400 Habitación cuádruple: $4,400

Las cabañas son para aproximadamente cuatro personas y cuentan con dos camas matrimoniales, cocineta y refrigerador.

Importante: confirma si la renta de la cabaña incluye entrada al parque acuático, ya que este beneficio no está claramente especificado.

Reservaciones: Hotel Te-Pathé o al 772 736 3587.

Maguey Blanco: despertar entre paisajes y disfrutar dos días de balneario

¿Y si una tarde no fuera suficiente? En Maguey Blanco, Ixmiquilpan, puedes despertar en una cabaña de madera rodeada de paisajes naturales y dedicar el día a explorar sus albercas, un lago de agua cristalina y el Koko Extremo, un tobogán de 30 metros de altura.

La ventaja es que, según su sitio oficial, la estancia incluye acceso al parque durante dos días y una noche.

Estas son las tarifas:

Cabaña panorámica para 4 personas: $2,650

$2,650 Cabaña número 8, con cocineta y sala: $3,350

$3,350 Huéspedes adicionales: $400 por persona, máximo dos extras

Ambas tienen camas matrimoniales, baño con agua caliente y televisión. El ingreso a la cabaña es a las 15:00 horas y la salida a las 12:00 horas, pero puedes disfrutar del parque desde las 8:00 de la mañana del primer día hasta el cierre del siguiente.

Reservaciones: 772 229 7990, con 15 días de anticipación y un anticipo del 50%.

Antes de elegir, recuerda confirmar la temperatura de las albercas, especialmente si buscas aguas muy calientes: Maguey Blanco anuncia entre 28 y 30 °C en su alberca familiar.

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