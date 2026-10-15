¡Se busca! Desaparece Ivonne Montero Villarreal, de 16 años, en Tlalpan; activan Alerta Amber en CDMX

¿La reconoces? Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron la Alerta Amber para localizar a Ivonne Montero Villarreal, una joven de 16 años que fue vista por última vez en la alcaldía Tlalpan.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) emitió una ficha de búsqueda donde se detalló que la adolescente desapareció el pasado 9 de octubre, alrededor de las 12:30 horas (tiempo local), en la colonia San Miguel Topilejo.

La denuncia se presentó el pasado lunes 12 de octubre y, desde entonces, no se sabe nada de su paradero, es por eso que las autoridades piden ayuda a la ciudadanía para localizarla.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Ivonne Montero Villarreal, de 16 años, vista por última vez el pasado 9 de octubre, en la colonia San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan. pic.twitter.com/rsZstTLk5x — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) October 13, 2026

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Ficha de búsqueda de Ivonne Montero Villarreal, joven desaparecida en la alcaldía Tlalpan

Para que la población pueda identificar a la joven, las autoridades la describen con una estatura de 1.5 metros de altura, complexión delgada, tez piel clara, cabello castro oscuro, así como ojos café oscuro.

Asimismo, se detallaron que tiene señas particulares como un lunar en el pómulo izquierdo, una perforación en la punta de la nariz, así como otra en el lateral izquierdo de la nariz. Además de una cicatriz en el pómulo derecho por una perforación. También tiene un tatuaje en la cara externa del antebrazo izquierdo en forma de corazón.

Las autoridades también detallan que la última vez que fue vista la joven en la alcaldía Tlalpan llevaba una playera blanca de manga corta, pants gris y sudadera blanca.

Si tienes algún dato que lleve a su localización, entonces puedes comunicarte a los números de Alerta Amber CDMX:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

Fichas de búsqueda activas en la Ciudad de México hasta el 15 de octubre

Las autoridades capitalinas mantienen otras fichas de búsqueda activas con Alerta Amber en la capital:

Sebastián Haziel Pérez Herrera , de 14 años, en la alcaldía Tláhuac

, de 14 años, en la alcaldía Tláhuac Cedric Andrey López Patiño , de 14 años, en la alcaldía Venustiano Carranza

, de 14 años, en la alcaldía Venustiano Carranza Iker Elieh Méndez Crespo , de 14 años, en la alcaldía Cuauhtémoc

, de 14 años, en la alcaldía Cuauhtémoc Martín Monjaras Mariscal , de 16 años, en la alcaldía Iztapalapa

, de 16 años, en la alcaldía Iztapalapa Christofer Elian Bastian Ramos, de 14 años, en la alcaldía Álvaro Obregón

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