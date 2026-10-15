El pronóstico del clima para este jueves 15 de octubre advierte sobre lluvias intensas y posibles inundaciones en distintas regiones de México debido a la interacción del frente frío número 2 con los ciclones tropicales Trudy y Simon.

Además, las autoridades meteorológicas alertaron por posibles torbellinos en el norte del país y oleaje elevado en costas del Pacífico.

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¿En qué estados lloverá más este jueves 15 de octubre?

El ciclón tropical Trudy favorecerá lluvias en el sur y sureste; mientras que Simón continuará influyendo en las condiciones meteorológicas del occidente mexicano.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias más intensas se esperan en las siguientes entidades:

Lluvias intensas : Chihuahua, Coahuila, Durango y Oaxaca.

: Chihuahua, Coahuila, Durango y Oaxaca. Lluvias muy fuertes : Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo.

: Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo. Lluvias fuertes: Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tabasco, Campeche y Yucatán.

También se pronostican chubascos en Baja California Sur, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este jueves?

Para la Ciudad de México se pronostican lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, además de viento con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

En el Estado de México también se esperan precipitaciones fuertes en las regiones centro, oeste y suroeste.

Ante estas condiciones, se recomienda tomar precauciones al conducir y considerar posibles complicaciones viales por acumulaciones de agua.

Frente frío 2 impactará en México

El frente frío número 2 avanzará sobre el norte del país y será reforzado por una masa de aire polar, lo que favorecerá un descenso de temperaturas en esa región.

Los estados que se esperan que tengan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada serán:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Michoacán

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Para este jueves se pronostican rachas de viento de entre 80 y 100 kilómetros por hora en Sonora, así como posibles torbellinos en el norte y noreste de Chihuahua y el norte de Coahuila. En Baja California también se esperan rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

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