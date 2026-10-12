Baja California confirma 1 muerto y 10 personas desaparecidas tras “Rachel”; “Simón” deja otro fallecido en Guerrero

El Gobierno de Baja California confirmó la muerte de un menor de edad y 10 personas desaparecidas tras el paso de la tormenta tropical Rachel.

Durante este lunes 12 de octubre en la conferencia mañanera, la gobernadora Marina del Pilar informó que ocho de las personas no localizadas son del municipio de Ensenada y dos de San Felipe.

“Lamentablemente hay 10 personas que se encuentra como no localizadas y una menor sin vida, ocho de estas personas son en el municipio de Ensenada, dos más en San Felipe. Reiterarles que trabajamos sin descanso para lograr su localización”, explicó este lunes 12 de octubre.

Ante esta situación, la mandataria destacó que el Comité de Emergencias sigue en sesión continúa para evaluar los daños, liberar vialidades y restablecer los servicios básicos.

Las mayores afectaciones por "Rachel" en #BajaCalifornia, se registraron en Ensenada; reportan diez personas no localizadas y una menor sin vida. https://t.co/fpxNOgVSnS pic.twitter.com/ZOLfh2V67d — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2026

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Otra persona fallecida en Guerrero tras las fuertes lluvias en Guerrero

Asimismo, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, confirmó el fallecimiento de una mujer de 71 años en el municipio de Chilpancingo, luego de las fuertes lluvias que dejó a su paso el huracán Simón.

Además, en la entidad se presentan inundaciones en locales comerciales, daños en viviendas, vehículos e infraestructura debido a deslizamientos de tierra, derrumbes y caídas de árboles en las localidades de Acapulco, Chilpancingo, municipio de la Costa Grande y la región de la Montaña.

Colima con afectaciones tras “Simón”

En la conferencia también habló la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, quien detalló que tras la degradación y cambio de trayectoria del huracán, éste no impactó en la entidad como se tenía previsto; sin embargo, hay afectaciones en viviendas y comercios.

En específico, la mandataria puntualizó que las fuertes lluvias provocaron inundaciones y derrumbes, dejando 71 viviendas afectadas y 35 comercios.

Se restablece el suministro eléctrico tras el paso del huracán “Simón”

Por otro lado, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez, informó que se restableció al 100% el suministro eléctrico tras el paso de Simón.

Finalmente, el Gobierno de México pidió a la población de Jalisco, Nayarit, Colima y Sinaloa mantenerse informados de las indicaciones de Protección Civil ante la presencia del ciclón en las costas del Pacífico mexicano.

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