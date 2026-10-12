México se congela e inunda por Rachel, huracán Simón y frente frío 2

Diferentes fenómenos climáticos golpean fuertemente a México y debido a ellos tanto el frío como la lluvia afectan gravemente a la sociedad, que ha visto sus bienes perderse de un momento a otro.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Rachel y Simón, estos, no serán los únicos ciclones que causen estragos en el país en los próximos días, sino también el frente frío número 2, que provocará lluvias muy fuertes en el norte y centro del país y un descenso drástico en la temperatura.

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¿Qué estados tendrán lluvias torrenciales hoy 12 de octubre?

Sinaloa (Sur)

Nayarit (costa y oeste)

Jalisco (oeste)

Chiapas (sur)

Durango (oeste y sur)

Oaxaca (norte y suroeste)

Veracruz (sur)

Quintana Roo (norte)

Huracán Simón

Este lunes 12 de octubre el huracán Simón continuará afectando gravemente a los estados de Nayarit, Colima y Jalisco con sus bandas nubosas.

Las lluvias torrenciales ocasionaron que ríos y lagunas se desbordaran y a su vez inundaran las calles, así como decenas de hogares y negocios.

Con el objetivo de resguardar a la población y la alerta máxima que se vive, las autoridades suspendieron actividades no esenciales, vuelos y clases escolares hasta que existan las condiciones.

#CentralDeHuracanes 🚨 ¡No bajes la guardia!

La situación por el huracán "Simon" es crítica, por eso se invita a la gente a extremar precauciones, pues Colima sigue sufriendo las consecuencias.⛈️

Algunos puntos de la entidad se encuentran bajo el agua y el nivel sigue… pic.twitter.com/sgMWUOdNti — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 12, 2026

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