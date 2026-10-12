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Trayectoria EN VIVO del huracán “Simón” mientras avanza por el Pacífico mexicano y se degradó a categoría 2
/México/Nota

México se congela e inunda por Rachel, huracán Simón y frente frío 2

El huracán Simón provoca graves inundaciones en Colima, Jalisco y Nayarit; no hay clases y actividades no esenciales

2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Diferentes fenómenos climáticos golpean fuertemente a México y debido a ellos tanto el frío como la lluvia afectan gravemente a la sociedad, que ha visto sus bienes perderse de un momento a otro.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Rachel y Simón, estos, no serán los únicos ciclones que causen estragos en el país en los próximos días, sino también el frente frío número 2, que provocará lluvias muy fuertes en el norte y centro del país y un descenso drástico en la temperatura.

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¿Qué estados tendrán lluvias torrenciales hoy 12 de octubre?

  • Sinaloa (Sur)
  • Nayarit (costa y oeste)
  • Jalisco (oeste)
  • Chiapas (sur)
  • Durango (oeste y sur)
  • Oaxaca (norte y suroeste)
  • Veracruz (sur)
  • Quintana Roo (norte)

Huracán Simón

Este lunes 12 de octubre el huracán Simón continuará afectando gravemente a los estados de Nayarit, Colima y Jalisco con sus bandas nubosas.

Las lluvias torrenciales ocasionaron que ríos y lagunas se desbordaran y a su vez inundaran las calles, así como decenas de hogares y negocios.

Con el objetivo de resguardar a la población y la alerta máxima que se vive, las autoridades suspendieron actividades no esenciales, vuelos y clases escolares hasta que existan las condiciones.

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