¡Se busca! Desaparece Jorge David Rendón Valenzuela en Guasave; activan Alerta Amber en Sinaloa

¿Lo reconoces? Las autoridades de Sinaloa buscan a Jorge David Rendón Valenzuela, un joven de 17 años que fue visto por última vez en el municipio de Guasave. Además, activaron a Alerta Amber para que la información se difunda más rápido.

La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una ficha de búsqueda donde dio a conocer que el joven desapareció el pasado 5 de octubre en un domicilio ubicado en la colonia Ejidal y hasta la fecha no se sabe de su paradero.

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Ficha de búsqueda de Jorge David Rendón Valenzuela, desaparecido en Guasave

Para que la ciudadanía ayude a su localización, en la ficha de búsqueda se describe a Jorge David Rendón como un joven que mide 1.73 metros de altura, complexión delgada, tez clara, cabello corto, lacio y castaño claro, así como ojos color café claro.

Asimismo, no se dieron señas particulares del adolescente; sin embargo, sí se mencionó que lleva una playera color azul rey, pantalón azul marino y tenis negros.

Si tienes alguna información que ayude a dar con su paradero, entonces te puedes comunicar a los números de Alerta Amber Sinaloa:

(800) 890 9092

(667) 715 5588

Fichas de búsqueda activas en Sinaloa hasta hoy 12 de octubre

En el estado hay más fichas de búsqueda activas para localizar a jóvenes y niños que están desaparecidos en el estado:

Marco Alejandro Hernández Flores , de 13 años, que desapareció en Mazatlán

, de 13 años, que desapareció en Mazatlán Areli Karolina Villarreal Cruz , de 15 años, que desapareció Salvador Alvarado

, de 15 años, que desapareció Salvador Alvarado Mariana Geraldine Quijano Molina , de 17 años, que desapareció en Salvador Alvarado

, de 17 años, que desapareció en Salvador Alvarado César Daniel Mazo Garzón , de 17 años, que desapareció en Navolato

, de 17 años, que desapareció en Navolato Karol Adrián Guerrero Ávila , de 16 años, que desapareció en Mazatlán

, de 16 años, que desapareció en Mazatlán Gerardo Retana Villa, de 15 años, que desapareció en Navolato

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