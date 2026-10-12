Este lunes 12 de octubre será un día caótico para la movilidad en la Ciudad de México (CDMX), ya que hoy habrá dos marchas intensas que provocarán bloqueos: Sindicato de trabajadores y Pueblo Triqui.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) alerta de cierres sobre todo en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que llama a los conductores a tomar precauciones y salir con antelación rumbo a sus destinos.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este lunes 12 de octubre, en la #CiudadDeMéxico.



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Marcha del Sindicato Mexicano de Electricistas

El Sindicato Mexicano de Electricistas marchará desde su sede rumbo al Zócalo de la CDMX, en exigencia de la reinserción laboral para los trabajadores y respeto a los derechos adquiridos de jubilados de Luz y Fuerza del Centro.

Se movilizarán a partir de las 8:00 am y entre sus organizaciones de apoyo están: Grupos Aragón Once de Octubre y Grupo Regional 11 de Octubre Nicolás Romero.

Marcha del Pueblo Triqui

A partir de las 11:00 am, la Unidad Nacional Independiente en Resistencia del Pueblo Triqui marchará del Ángel de la Independencia rumbo a la Secretaría de Gobernación, en exigencia de atención a los acuerdos de la Mesa Nacional de Trabajo en la que solicitan la presentación con vida de todos sus desaparecidos.

Además solicitan libertad inmediata para quienes consideran presos políticos y justicia para sus compañeros asesinados de la Unidad Nacional Independiente en Resistencia.

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