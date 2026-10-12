Trayectoria EN VIVO del huracán “Simón” mientras avanza por el Pacífico mexicano y se degradó a categoría 2

El huracán Simón sigue su paso por las costas del Pacífico mexicano sin tocar tierra mientras se degrada a categoría 2; sin embargo, durante este lunes 12 de octubre se prevé que siga provocando fuertes lluvias, rachas de viento y oleaje elevado en estados como Jalisco, Nayarit, Colima y Sinaloa.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la nueva trayectoria del ciclón, la cual cambió durante el pasado domingo, indica que se irá debilitando con el pasar de los días y podría tocar tierra durante el jueves cerca de Mazatlán, Sinaloa, como un huracán categoría 1.

#Simón, continúa frente a las costas de #Colima y #Jalisco, ahora como #Huracán categoría 2 en la escala #SaffirSimpson. Los detalles en cuanto sus efectos, se describen en la imagen pic.twitter.com/y8s9MWkc9P — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 12, 2026

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Trayectoria EN VIVO del huracán “Simón” hoy 12 de octubre

En adn Noticias te mostramos cuál es la trayectoria actual de Simón, el ciclón categoría 2 que avanza por las costas del Pacífico este lunes:

¿Dónde se ubica el huracán “Simón” este lunes?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) establece que el centro del huracán Simón se localiza a 90 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, así como a 345 kilómetros al sur de Mazatlán, Sinaloa.

Actualmente avanza con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora (km/h), rachas de 215 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 6 km/h.

En su avanza, la circulación de Simón genera lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el occidente del país, especialmente en:

Jalisco (oeste)

(oeste) Nayarit (costa y oeste)

(costa y oeste) Sinaloa (sur)

Asimismo, se prevén vientos sostenidos de 60 a 80 km/h en las costas de Jalisco, mientras que de 30 a 40 km/h en las costas de Nayarit y en el sur de Sinaloa.

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