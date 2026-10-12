México-Cuernavaca y Coatzacoalcos-Villahermosa bloqueadas; accidentes carreteros e inundaciones impiden circulación

Si estás por salir a carretera toma precauciones, ya que algunas vialidades importantes y que son usadas todos los días por miles de conductores reportan afectaciones por manifestantes y fuertes accidentes.

Entre las más afectadas este lunes están la México-Cuernavaca y Coatzacoalcos-Villahermosa. También se reportan bloqueos en los estados de Oaxaca y Tabasco.

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Inundaciones en Colima

Ante la llegada del huracán Simón a México, algunas carreteras de Colima ya reportan afectaciones por el desbordamiento de ríos.

Autopista Armería-Manzanillo

#Tomeprecauciones en #Colima se registra cierre parcial de circulación por #Afectaciónclimatológica (desbordamiento de laguna), cerca del km. 087+000 de la autopista Armería-Manzanillo. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/jIZ874vLIF — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 11, 2026

¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos?

Carretera Oaxaca -Tehuantepec

Se registra cierre total de circulación por manifestantes cerca del kilómetro 246+500 de la carretera Oaxaca-Tehuantepec, a la altura del municipio Santo Domingo Tehuatepec.

#Tomeprecauciones en #Oaxaca se registra cierre total de circulación tras presencia de personas, cerca del km. 246+500 de la carretera Oaxaca-Tehuantepec, a la altura del Mpio. Santo Domingo Tehuantepec. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/1Fch8OmsL2 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 12, 2026

Autopista La Pera-Cuautla

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista La Pera-Cuautla, a la altura del kilómetro 2, dirección a Cuautla.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista La Pera - Cuautla, km 2, dirección Cuautla. Reducción de carriles por atención de accidente (vagoneta con ponchadura de neumático). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) October 12, 2026

Carretera San Luis Potosí-Lagos de Moreno

En Jalisco se registra cierre parcial de circulación en la carretera San Luis Potosí-Lagos de Moreno tras la volcadura de un tráiler, por lo que las autoridades llaman a los conductores a tomar precauciones.

#Tomeprecauciones en #Jalisco se registra cierre parcial de circulación cerca del Km. 128+500 de la carretera San Luis Potosí-Lagos de Moreno con dirección Lagos de Moreno. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/r7m3Nrmafn — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 12, 2026

Manifestantes en Coatzacoalcos-Villahermosa

Guardia Nacional informa de presencia manifestantes cerca del km 070+600 de la autopista Coatzacoalcos-Villahermosa, cerca de la caseta de cobro No. 176 “Sanchez Magallanes”.

#Tomeprecauciones en #Tabasco se registra presencia de personas cerca del Km. 070+600 de la autopista Coatzacoalcos-Villahermosa a la altura de la caseta de cobro No. 176 "Sánchez Magallanes". Atienda indicación vial. pic.twitter.com/lYYd5pdQVy — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 12, 2026

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