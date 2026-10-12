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/México/Nota

México-Cuernavaca y Coatzacoalcos-Villahermosa bloqueadas; accidentes carreteros e inundaciones impiden circulación

Varias carreteras del país están colapsadas por aparatosos accidentes; manifestantes bloquean casetas

2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Si estás por salir a carretera toma precauciones, ya que algunas vialidades importantes y que son usadas todos los días por miles de conductores reportan afectaciones por manifestantes y fuertes accidentes.

Entre las más afectadas este lunes están la México-Cuernavaca y Coatzacoalcos-Villahermosa. También se reportan bloqueos en los estados de Oaxaca y Tabasco.

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Inundaciones en Colima

Ante la llegada del huracán Simón a México, algunas carreteras de Colima ya reportan afectaciones por el desbordamiento de ríos.

Autopista Armería-Manzanillo

¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos?

Carretera Oaxaca -Tehuantepec

Se registra cierre total de circulación por manifestantes cerca del kilómetro 246+500 de la carretera Oaxaca-Tehuantepec, a la altura del municipio Santo Domingo Tehuatepec.

Autopista La Pera-Cuautla

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista La Pera-Cuautla, a la altura del kilómetro 2, dirección a Cuautla.

Carretera San Luis Potosí-Lagos de Moreno

En Jalisco se registra cierre parcial de circulación en la carretera San Luis Potosí-Lagos de Moreno tras la volcadura de un tráiler, por lo que las autoridades llaman a los conductores a tomar precauciones.

Manifestantes en Coatzacoalcos-Villahermosa

Guardia Nacional informa de presencia manifestantes cerca del km 070+600 de la autopista Coatzacoalcos-Villahermosa, cerca de la caseta de cobro No. 176 “Sanchez Magallanes”.

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