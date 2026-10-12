México-Cuernavaca y Coatzacoalcos-Villahermosa bloqueadas; accidentes carreteros e inundaciones impiden circulación

Si estás por salir a carretera toma precauciones, ya que algunas vialidades importantes y que son usadas todos los días por miles de conductores reportan afectaciones por manifestantes y fuertes accidentes.
Entre las más afectadas este lunes están la México-Cuernavaca y Coatzacoalcos-Villahermosa. También se reportan bloqueos en los estados de Oaxaca y Tabasco.
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Inundaciones en Colima
Ante la llegada del huracán Simón a México, algunas carreteras de Colima ya reportan afectaciones por el desbordamiento de ríos.
Autopista Armería-Manzanillo
¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos?
Carretera Oaxaca -Tehuantepec
Se registra cierre total de circulación por manifestantes cerca del kilómetro 246+500 de la carretera Oaxaca-Tehuantepec, a la altura del municipio Santo Domingo Tehuatepec.
Autopista La Pera-Cuautla
Se registra cierre parcial de circulación en la autopista La Pera-Cuautla, a la altura del kilómetro 2, dirección a Cuautla.
Carretera San Luis Potosí-Lagos de Moreno
En Jalisco se registra cierre parcial de circulación en la carretera San Luis Potosí-Lagos de Moreno tras la volcadura de un tráiler, por lo que las autoridades llaman a los conductores a tomar precauciones.
Manifestantes en Coatzacoalcos-Villahermosa
Guardia Nacional informa de presencia manifestantes cerca del km 070+600 de la autopista Coatzacoalcos-Villahermosa, cerca de la caseta de cobro No. 176 “Sanchez Magallanes”.
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