Huracán Simón se debilita de última hora antes de tocar tierra en costas de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de última hora que el huracán Simón se debilitó a categoría 3, poco antes de tocar tierra en costas mexicanas.

El centro de Simón se localiza a 80 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 175 km al oeste-noroeste de Manzanillo, Colima y sus bandas nubosas generan lluvias muy fuertes a extraordinarias en cuatro estados de México.

🚨#AlertaADN



El huracán "Simon" se ha debilitado a categoría 3 frente a las costas de Jalisco y Colimahttps://t.co/W6OofEAdrl — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 12, 2026

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Estados en alerta máxima por paso del huracán Simón

Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit son los estados de México que están en alerta máxima por los efectos del huracán Simón, cuyo avance ha sido muy lento en el océano Pacífico.

Las lluvias torrenciales obligaron a suspender actividades no esenciales como medida preventiva y cancelar clases en todos los niveles.

Nayarit bajo el agua por Rachel y Simón

Decenas de habitantes de Nayarit perdieron sus pertenencias como consecuencia de los últimos ciclones tropicales que han azotado al país.

Y es que el huracán Rachel provocó lluvias extremas y destrozos en viviendas ubicadas en las costas a principios de octubre y ahora el huracán Simón generó deslaves y crecida de ríos que acabaron destruyendo hogares completos.

#CentralDeHuracanes ⚠️ Nayarit se encuentra en emergencia por el paso de "Simon".

Palmar de Cuautla fue afectado por el huracán Rachel y ahora vecinos lidian con las consecuencias del mpacto de "Simon".🌀

La alerta prevalece y las autoridades pide extremar precauciones‼️ pic.twitter.com/DbbHp3JSK7 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 12, 2026

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