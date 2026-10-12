Espada Azteca: Plan poblano contra una televisora

Pocas veces una operación de propaganda deja por escrito el nombre de su objetivo. Esta lo hizo. En un expediente de la empresa Concentra BPO aparecen, uno junto a otro, el logotipo del Gobierno de Puebla, el de Morena y el de TV Azteca Puebla. El título del documento es “Black Marketing / Espada TV Azteca”.

En la entrega anterior, “Los bots de Armenta”, dimos cuenta de la estrategia digital del gobernador, Alejandro Armenta Mier, operada por Concentra BPO desde una oficina en la Ciudad de México. Ahora verificamos que la misma agencia ejecuta un plan para atacar a Azteca Noticias Puebla, documentado en archivos internos etiquetados “Confidencial”, chats de WhatsApp y registros de las cuentas falsas. Lo narramos con documentos, no con agravios.

Una muestra gratis

La presentación interna de Concentra enumera cinco estrategias bajo el nombre “Black Marketing”: promover al Gobierno de Puebla, defender al gobernador, defender a García Parra, atacar las noticias de TV Azteca Puebla y apoyar a una aspirante de Morena al gobierno de Quintana Roo. Y una sexta, con nombre propio: “Espada TV Azteca, campaña de ataque general”.

Concentra ofreció el ataque a la televisora como muestra gratuita, para demostrar al cliente de lo que era capaz y venderle el servicio. El cliente compró, con una precisión: el blanco sería únicamente Azteca Puebla. Entonces llegó a los grupos de WhatsApp un PDF titulado “Espada TV Azteca”, con la orden “esto es lo que se tiene que hacer”. Su subtítulo resume el encargo: “Monitoreo de cobertura de TV Azteca (TV, digital y redes sociales) contra fuentes oficiales”.

¿Quién lo envió? “Lo mandó el Peluchoco”, dice una fuente interna. “Peluchoco” es el apodo con el que la operación se refiere a José Luis García Parra, coordinador de gabinete de Alejandro Armenta. Es también, según documentos en poder de la Unidad de Investigación de Azteca Noticias, uno de los funcionarios que dirige la guerra de “bots” contra voces críticas y medios.

Peluchoco se comunica con Pedro Abraham Álvarez García, dueño de Concentra BPO, y con el coordinador Martín Corona, quienes bajan las instrucciones a los analistas que organizan el flujo diario.

Los engranajes

El punto de partida es el monitoreo. Un reporte interno del 3 de julio de 2026, clasificado “Confidencial” y titulado “Escudo TV Azteca y Amplificadores”, resume la jornada: 324 publicaciones de TV Azteca Puebla revisadas en Facebook, Instagram y X; 22 clasificadas como “impactos de ataque a Armenta”. En realidad, es la cobertura normal del mandatario.

El segundo engranaje es la narrativa. El “Protocolo de Siembra y Generación de Contraste” fija la meta: “crear una narrativa paralela que inunde los espacios donde ellos intentan manipular la realidad”. Ordena posicionar, “antes de que ellos publiquen una nota, o inmediatamente después”, hilos en grupos de Facebook y foros locales “que desacrediten la fuente o el tema”, y “sembrar dudas previas” con un guion listo: “Se rumora que Azteca Puebla sacará una nota sobre [X tema]… Atentos a los datos, no a la narrativa”.

El mismo protocolo ordena la “Generación de Debate Ficticio” con perfiles “Alfa” y “Beta” que simulan una discusión en los comentarios de la televisora. Beta: “No puedo creer que sigan creyendo en lo que dice Azteca”. Alfa: “Es que ellos no buscan informar, buscan objetivos políticos o económicos mediante la desinformación constante”. El resultado esperado está escrito: “Cualquier usuario real que entre a leer verá un debate ganado por nuestros perfiles, lo cual moldea su opinión de forma automática”.

Las órdenes bajan por WhatsApp: en el grupo “Puebla noticias” aparecen enlaces de TV Azteca con instrucciones como “1er listado de Armenta”; en otra conversación, un participante pide intervenir una nota adversa con 20 comentarios.

El tercer engranaje es “El Golpe”. Para las notas adversas, el plan prevé la “Operación Desmantelamiento de Notas sin Fundamento”: monitoreo 24/7, “validación” de la supuesta falacia y “lanzamiento de 15 comentarios en los primeros 5 minutos” con frases como “Nuevamente información sin sustento” o “Azteca Puebla y su afán de crear realidades alternas”. Los comentarios, precisa el documento, “deben atacar la metodología y la falta de ética, no a la persona que presenta la noticia”. El objetivo es la credibilidad del medio.

Así se lee un mensaje, del 7 de julio, enviado desde el perfil falso de “Leticia Mendoza Sánchez”, que figura en el inventario de la empresa con correo y agente asignado: “Esta reforma es necesaria para el orden. Los medios como TV Azteca solo buscan crear polémica sin conocer el fondo…”. Y otro, del 6 de julio, de una supuesta “Ana Cano Moreno”: “No se dejen llevar por lo que dicen los medios de siempre, Armenta está poniendo orden poco a poco en todo el estado”.

Publicaciones intervenidas

Una “publicación intervenida” es una nota ajena sobre la que la operación descarga comentarios desde decenas de cuentas falsas, para que el lector real crea que la opinión pública ya decidió. Se corroboró en publicaciones de Azteca Puebla: la nota sobre la camioneta oficial de Armenta, con 134 fotomultas por exceso de velocidad (“Creo que hace falta una explicación más detallada”, sembró una cuenta); el reporte sobre el “Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar” (“Criticar es sencillo, pero construir un estado con más desarrollo requiere proyectos de largo plazo”); y la publicación en la que el gobernador atribuyó las inundaciones de la capital a gobiernos anteriores.

La evidencia

Sostienen este reportaje varias piezas sólidas de evidencia: la presentación interna con el programa “Espada TV Azteca” y sus protocolos; el reporte “Escudo” del 3 de julio; el inventario de 212 identidades falsas; las capturas de la operación con la pestaña del navegador DICloak abierta junto a un post de TV Azteca Puebla; los chats con listados y órdenes; las publicaciones intervenidas; y el testimonio de fuentes internas, que coincide con los documentos en cada punto verificable.

TV Azteca es uno de los medios atacados por la operación de los bots de Armenta. Lo decimos sin rodeos, porque por eso este reportaje exige más cuidado que ningún otro: cada afirmación se apoya en un documento, una captura o un testimonio identificado como tal. TV Azteca Puebla no es el único medio en la mira de esta operación. Es el caso mejor documentado, pero está lejos de ser el único.