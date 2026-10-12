Hoy No Circula 12 de octubre: Autos que deben quedarse en casa por su terminación de placas

Comienza la segunda semana de octubre y miles de autos no podrán transitar en el Valle de México este lunes 12 de octubre por la medida del Hoy No Circula, así que toma nota para que no te detengan los oficiales de tránsito.

El programa difundido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) busca disminuir los agentes contaminantes en el aire y evitar así afectaciones al medio ambiente y salud de las personas.

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¿Para quiénes aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula aplica para los autos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, además de holograma 1 y 2.

Los autos que están exentos del programa son los que tienen hologramas 00 y 0, así como los vehículos eléctricos e híbridos, ya que casi no contaminan al medio ambiente.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este lunes 28 de septiembre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/UJMFG1M4YU — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 28, 2026

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