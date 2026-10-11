¿Hay clases el 12 de octubre? Lista de estados y municipios sin escuela por tormenta negra provocada por el huracán Simón

Este lunes 12 de octubre, el huracán Simón se situará frente a las costas de Nayarit y Jalisco, donde provocará tormenta negra de entre 75 a 150 mm en entidades como Sinaloa y Nayarit, por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que se suspenden clases.

Pero, estas no son las únicas entidades afectadas, en adn Noticias, te contamos cuáles son todos los municipios del país que se quedan sin clases este lunes.

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¿Dónde no hay clases en Jalisco?

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias fuertes de entre 50 a 75 mm por hora en Jalisco, por lo que por recomendación Protección Civil, la Secretaría de Educación Pública suspendió clases este lunes 12 de octubre, en todas las escuelas de todos los niveles y en ambos turnos.

La SEP anunció que son 22 municipios en los que aplica la suspensión de clases este 12 de octubre:

Costa Sur

Casimiro Castillo

Cihuatlán

Cuautitlán de García Barragán

La Huerta

Tomatlán

Villa Purificación

Costa-Sierra Occidental

Atenguillo

Cabo Corrientes

Guachinango

Mascota

Mixtlán

Puerto Vallarta

San Sebastián del Oeste

Talpa de Allende

Sierra de Amula

Atengo

Autlán de Navarro

Ayutla

Cuautla

El Grullo

El Limón

Tuxcacuesco

Sur

Tolimán

Suspenden clases en Nayarit

El paso del huracán Simón también provocará tormenta negra en Nayarit, especialmente, en la costa la la zona oeste, donde se registrarán lluvias de entre 75 a 150 mm por hora.

Estas intensas lluvias ponen en grave riesgo a la comunidad estudiantil, por lo que la SEP estatal anunció la suspensión de clases este lunes 12 de octubre.

Los municipios que cierran las escuelas de todos los niveles educativos este lunes son:

Acaponeta

Bahía de Banderas

Compostela

Huajicori

Rosamorada

Ruiz

San Blas

Santiago Ixcuintla

Tecuala

Tepic

Tuxpan

Xalisco

¿Hay clases en Colima mañana?

Aunque seis de los municipios en Colima están en Alerta Roja por el paso del huracán SImón, hasta el momento, la SEP no ha anunciado una suspensión de clases este lunes 12 de octubre.

No obstante, el monitoreo se mantiene de forma permanente y se invitó a las familias a mantenerse al pendiente de cualquier actualización.

Hasta el momento ni Guerrero ni Michoacán han informado la suspensión de clases este 12 de octubre. En ambas entidades se esperan precipitaciones de entre 25 y 20 mm por hora.

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