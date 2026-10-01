VIDEO: Momento exacto de la explosión de una planta de luz en avenida Juárez, CDMX

Equipos de emergencia se encuentra atendiendo una explosión en una planta de luz durante la madrugada de este jueves 1º de octubre en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo al cuerpo de Bomberos de la capital, el incidente se dio en la planta baja de un edificio ubicado en la avenida Juárez, muy cerca del Palacio de Bellas Artes y la Alameda Central, específicamente entre las calles de Revillagigedo y Luis Moya.

No se reportan personas lesionadas tras la explosión; sin embargo, cámaras registraron el momento exacto en que se vivió este momento.

💥 Así fue el momento de la explosión. El estallido ocurrió en una planta eléctrica y no dejó personas lesionadas pic.twitter.com/6UuvKQbGvc — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 1, 2026

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¿Qué pasó en avenida Juárez, CDMX, hoy 1 de octubre?

Las autoridades de la capital informaron que la explosión se dio debido a la falla de un transformador de 150kVA, lo cual provocó el incendio que ya fue controlado por los bomberos. La onda expansiva rompió vidrios y dañó un puesto de revistas.

Por su parte, la titular de Protección Civil de la CDMX, Myriam Urzúa, detalló que dos personas se encontraban al interior del edificio al momento del estallido y resultaron ilesas. Además, tampoco se reportan daños materiales o estructurales en la zona.

Mientras tanto, el reportero de Azteca Noticias, Isidro Corro, informó que el edificio tiene en su interior oficinas del Congreso de la CDMX.

Calles cerradas cerca de avenida Juárez, CDMX; vías alternas

Debido a los hechos, durante algunos minutos estuvo cerrada la circulación sobre avenida Juárez, esto desde Balderas hasta el Eje Central Lázaro Cárdenas y provocó un fuerte congestionamiento vial debido a que está en el mero centro de la urbe.

Por si tienes que transitar por la zona y evitar el congestionamiento vial, estas son las rutas alternas:

Hacia el norte o Centro Histórico

Avenida Hidalgo

Eje 1 Norte

Hacia el sur o surponiente

Avenida Chapultepec

Doctor Río de la Loza / Fray Servando Teresa de Mier

Artículo 123

Hacia el poniente o Reforma

Paseo de la Reforma

Avenida México-Tenochtitlan, antes Puente de Alvarado

Para evitar completamente en la zona del centro se recomienda Circuito Interior, Eje 1 Poniente o Isabel la Católica.

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