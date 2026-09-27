Si manejas en la Ciudad de México, deberás tener más cuidado ya que las autoridades capitalinas aumentaron el pago de algunas multas, según lo establecido en el Reglamento de Tránsito.

Para este 2026 se confirmó el incremento de algunas sanciones para los automovilistas. Por ello, aquí en adn Noticias te contamos los montos actualizados de algunas multas de tránsito.

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¿Qué multas de tránsito subieron en la CDMX?

Algunas de las sanciones que fueron modificadas tienen que ver con estacionamientos y obstrucciones:

Doble fila, estacionarse sobre la banqueta y/u obstruir lugares de discapacitados: 3 mil 440 pesos

Apartar lugar con objetos: 2 mil 389.80 pesos

Obstruir cochera: mil 136 pesos

Estacionarse u obstruir líneas amarillas: 715 pesos

Otro grupo de multas que fueron actualizadas tiene que ver con iluminación y seguridad:

Circular sin luces de frenado: 4 mil 779.60 pesos

No usar cinturón (piloto o copiloto): 3 mil 414 pesos

No ceder el paso a peatones: 3 mil 72.60 pesos

Circular sin luces después de las 7 pm: 2 mil 799.48 pesos

Ventanas polarizadas no permitidas y menor de 12 años en asiento delantero: 2 mil 48.40 pesos

Uso de pantallas o celular: mil 911.74 pesos

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito capitalino, las infracciones pueden incluir multas económicas y, dependiendo del caso, otras medidas como puntos en la licencia, retiro de placas, inmovilización del vehículo o remisión al depósito.

¿Por qué aumentaron las multas de tránsito en CDMX?

Uno de los factores que determina el monto de las multas es la Unidad de Medida y Actualización (UMA), utilizada como referencia para calcular diversas sanciones económicas.

Para 2026, la UMA diaria es de 117.31 pesos, por lo que las infracciones expresadas en esta unidad aumentaron respecto al año anterior.

Además, el Reglamento de Tránsito de la CDMX tuvo una actualización publicada en junio de 2026, por lo que los conductores deben considerar la normativa vigente al momento de revisar una infracción.

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