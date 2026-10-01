Trayectoria EN VIVO del huracán “Rachel” que se intensificó durante su paso por el Pacífico mexicano

El huracán Rachel sigue avanzando por las costas del Pacífico mexicano y la madrugada de este jueves 1º de octubre se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el ciclón se localiza a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, así como a 430 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

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Trayectoria EN VIVO del huracán “Rachel”

En adn Noticias te compartimos en tiempo real la trayectoria y velocidad de Rachel, ciclón que podría no tocar tierra, con base en el pronóstico de las autoridades:

Lista de estados donde lloverá por el huracán “Rachel”

Específicamente, las autoridades mexicanas informan que el huracán categoría 2 avanza con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (km/h), rachas de 195 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 9 km/h.

Lo anterior provocará fuertes lluvias en las entidades del occidente del país, así como en Baja California Sur. Es por eso que estos son los estados donde lloverá durante este jueves:

Lluvias puntuales muy fuertes

Baja California Sur (sur)

(sur) Sinaloa (centro y sur)

(centro y sur) Nayarit

Jalisco (oeste)

Asimismo, se prevén vientos sostenidos de 40 a 50 kilómetros por hora en las costas de Baja California Sur, así como de 20 a 30 km/h en las de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Es importante mencionar que en todas estas entidades se pronóstica un fuerte oleaje, por lo que recomiendan no estar cerca de las costas durante este jueves.

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